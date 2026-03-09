Hrana și recompensele pentru câini reprezintă subiecte tot mai prezente pe social media. Proprietarii din întreaga lume postează, discută și caută informații despre nutriția animalelor și produsele dedicate acestora. Date recente arată cât de mare este interesul pentru acest subiect.

Hrana pentru câini generează milioane de vizualizări online

Potrivit datelor colectate de Innova Market Insights pe parcursul a 12 luni, între mijlocul anului 2024 și mijlocul anului 2025, discuțiile despre hrana și gustările pentru câini au fost extrem de active pe internet.

Raportul „Trending in Dog Food and Treats — Global” a analizat numărul de mențiuni, interacțiunile, vizualizările și tonul conversațiilor de pe platformele online. Un exemplu relevant: articolele despre hrana sau recompensele pentru câini au avut o audiență medie de 6,35 milioane de persoane pentru fiecare mențiune.

În ceea ce privește tonul discuțiilor, 48% dintre mențiuni au fost neutre, 41% pozitive, iar 11% negative. Datele confirmă interesul ridicat al proprietarilor pentru informații despre nutriția câinilor și despre produsele potrivite pentru animalele lor, notează Pet Food Industry.

Proprietarii mai în vârstă discută mai mult despre hrana câinilor

Analiza arată că bărbații și femeile discută aproape în mod egal despre acest subiect: 48% dintre mențiuni provin de la bărbați, iar 52% de la femei.

Distribuția pe vârste este însă surprinzătoare. Cele mai multe discuții vin de la proprietarii mai în vârstă:

65+ ani – 25%

55–64 ani – 22%

25–34 ani – 19%

45–54 ani – 12%

18–24 ani – 11%

35–44 ani – 11%

Raportul nu oferă o explicație pentru acest fenomen, însă este posibil ca proprietarii mai în vârstă să folosească internetul mai ales pentru a găsi informații despre hrana și sănătatea câinilor.

Diferențe între bărbați și femei în discuțiile despre hrană

Analiza arată și diferențe în modul de abordare. Bărbații discută mai ales despre aspecte practice, precum metode de economisire, siguranța produselor sau inițiative comunitare.

Femeile se concentrează mai mult pe îngrijire și sănătate, vorbesc despre legătura emoțională cu animalele și oferă frecvent recenzii sau recomandări de produse.

Tendințe pe care brandurile le urmăresc în hrana pentru câini

Raportul recomandă companiilor să combine funcționalitatea produselor, siguranța și componenta emoțională pentru a câștiga loialitatea clienților.

Printre tendințele importante din industrie se numără:

produse proaspete și refrigerate

carne cultivată în laborator

proteină din insecte

recompense funcționale pentru sănătate

prebiotice și postbiotice pentru digestie

combinații populare de arome, precum somon cu cartof dulce sau bacon cu brânză

recompense sezoniere

servicii de abonament pentru livrarea hranei

Interesul uriaș din mediul online arată că nutriția câinilor devine o preocupare tot mai importantă pentru proprietarii din întreaga lume.