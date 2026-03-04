Creșterea prețurilor la carne de vită și alte surse de proteine animale a determinat producătorii de hrană pentru animale să caute alternative de proteine comparabile, care să poată fi incluse în rețetele pentru câini. În acest context, făina de rapiță apare ca o opțiune promițătoare, fiind considerată o sursă de proteine de înaltă calitate și nutritivă pentru câini, potrivit lui Robert Arnason de la The Western Producer.

Oportunități pentru industria rapiței în hrana pentru câini

Rex Newkirk, profesor asociat la Universitatea din Saskatchewan și deținător al poziției de cercetare în Tehnologia Prelucrării Furajelor la Ministerul Agriculturii din Saskatchewan, colaborează cu companiile de hrană pentru animale în dezvoltarea formulărilor. El susține că piața hranei pentru câini poate reprezenta o oportunitate importantă pentru industria rapiței din Canada, notează International Pet Food.

Unele companii de renume, precum Purina, folosesc deja făina de rapiță în rețetele lor, incluzând-o în branduri precum Purina One, Purina Pro Plan și Purina Beyond.

Beneficiile făinii de rapiță în dietele canine

Și companiile mai mici, cum ar fi Blue Buffalo, utilizează făina de rapiță. În 2024, Blue Buffalo a publicat un studiu privind nivelul de proteine din rapiță în hrana pentru câini. Rezultatele au arătat că aceștia preferă dietele care conțin 10% făină de rapiță față de cele cu 5%.

Cercetările suplimentare confirmă că făina de rapiță reprezintă o opțiune viabilă pentru producătorii de hrană pentru câini. Aceasta furnizează fibre esențiale în dieta canină și nu prezintă riscul alergiilor asociat cu făina de soia. În plus, fiind mai ieftină decât proteinele din carne de vită, somon sau pui, includerea făinii de rapiță în formule poate aduce și avantaje economice semnificative pentru companii.