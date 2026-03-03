Pericol ascuns în hrana pentru animale: Mâncarea umedă pentru pisici și câini conține substanțe toxice care pot provoca cancer – STUDIU

Proprietarii de animale trebuie să fie atenți: un studiu recent arată că hrana umedă pentru pisici și câini poate conține substanțe chimice toxice, cunoscute pentru efectele lor cancerigene.

Aceste substanțe fac parte din clasa PFAS (substanțe per- și polifluoroalchilice), chimicale sintetice folosite frecvent în plastic, produse de curățare și în acoperiri antiaderente. Ele se descompun extrem de greu, uneori în peste 1.000 de ani, și au fost găsite aproape în toate mediile, de la regiunile îndepărtate ale Arcticii și oceanele adânci, până la apa potabilă și sângele uman.

Acum, cercetătorii au descoperit că animalele de companie pot fi expuse la aceste „chimicale veșnice” chiar prin hrana lor – cea mai mare expunere fiind asociată cu produsele umede.

Studiu realizat pe hrana pentru animale

O echipă de specialiști a analizat 100 de produse populare de hrană pentru animale vândute în Japonia, inclusiv mâncăruri produse în China, SUA, Australia și Uniunea Europeană, notează Daily Mail.

PFAS a fost detectat în multe dintre ele, cu concentrații mai mari în produsele pe bază de pește și în hrana uscată. Totuși, hrana umedă, fiind consumată în cantități mai mari, expune animalele la cele mai mari doze de substanțe toxice.

„Concentrațiile de PFAS detectate în hrana pentru animale reprezintă o sursă semnificativă de expunere zilnică pentru animalele de companie”, avertizează cercetătorii.

Diferența principală între hrana uscată și cea umedă este conținutul de umiditate. Animalele consumă multe calorii în cantități mici de hrană uscată, în timp ce pentru produsele umede trebuie să mănânce de două sau trei ori mai mult.

Niveluri de PFAS în hrana pentru câini și pisici

Studiul, publicat în revista Environmental Pollution, a arătat că nivelurile de PFAS variază foarte mult între produsele analizate:

Hrana uscată pentru câini: până la 1,7 ng PFAS pe gram

Hrana uscată pentru pisici: până la 16 ng PFAS pe gram

Hrana umedă pentru câini: până la 0,67 ng PFAS pe gram

Hrana umedă pentru pisici: până la 9,9 ng PFAS pe gram

Deși hrana umedă arată concentrații mai mici, cantitățile mai mari consumate duc la o expunere mai mare la chimicale. Produsele pe bază de pește conțin cele mai mari cantități totale de PFAS, iar cele pe bază de cereale arată, de asemenea, niveluri ridicate.

„Aceste descoperiri subliniază nevoia urgentă de a cerceta efectele expunerii la PFAS asupra sănătății animalelor de companie”, spun oamenii de știință.

Efectele asupra sănătății animalelor și oamenilor

Deși există doar câteva studii despre contaminarea cu PFAS și animalele de companie, se pare că atât câinii, cât și pisicile pot fi afectate. Expunerea la PFAS poate afecta ficatul și rinichii ambelor specii, dar și plămânii și tiroida pisicilor.

La oameni, studiile leagă PFAS de infertilitate, probleme comportamentale, malformații congenitale, colesterol ridicat și diverse tipuri de cancer, inclusiv de rinichi, testicule și ovare.

Chimicalele PFAS pot fi ingerate sau inhalate și rămân în organism timp îndelungat. În 2023, experții au descoperit că aceste substanțe se regăsesc în sângele animalelor de pe aproape toate continentele.

Cercetătorii de la Environmental Working Group (EWG) au descoperit PFAS în cai, câini, tigri siberieni, panda, lei de mare, mistreți, vidre și chiar în stridii.

„Poluarea cu PFAS nu afectează doar oamenii. Este o problemă pentru multe specii de pe glob”, spune David Andrews, cercetător senior în cadrul studiului.

Nathan Donley, director în științe ale sănătății mediului la Centre for Biological Diversity, adaugă: „Este ironic că multe specii aflate pe cale de dispariție sunt pline de aceste chimicale sintetice care nu se descompun niciodată.”

Cum ajung PFAS în apă și hrană

PFAS sunt chimicale artificiale folosite pentru respingerea apei și a uleiului și pentru acoperirea unor produse uzuale, precum vase de gătit, covoare și textile. Aceste substanțe perturbă sistemul endocrin și nu se descompun în mediu, acumulându-se treptat.

PFAS pot contamina apa potabilă în apropierea fabricilor unde sunt folosite sau în apropierea bazelor militare și a facilităților de antrenament pentru pompieri, unde se utilizează spumă care conține PFAS. Ele ajung în hrana pentru animale și prin ambalaje sau sol contaminat.