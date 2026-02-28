Piața globală a hranei pe bază de plante pentru animale de companie intră într-o etapă de creștere accelerată. Potrivit unui raport realizat de Persistence Market Research, valoarea acestui sector ar putea ajunge la aproximativ 1,063 miliarde de dolari până în 2033, față de 567,2 milioane de dolari în 2026. Ritmul anual de creștere estimat este de 9,4%.

Această evoluție reflectă interesul tot mai mare al consumatorilor pentru soluții de nutriție etică, sustenabilă și orientată spre sănătate pentru animalele lor de companie.

Animalele sunt tratate tot mai mult ca membri ai familiei

Un factor important care susține creșterea pieței este fenomenul de „umanizare” a animalelor de companie. Proprietarii le consideră membri ai familiei și caută produse premium, funcționale și obținute în mod responsabil, notează International Petfood.

În același timp, crește nivelul de informare despre alergii alimentare, sensibilități și probleme digestive la câini și pisici. Din acest motiv, mulți stăpâni iau în calcul alternativele vegetale, care pot oferi nutrienți echilibrați fără proteine de origine animală.

Tehnologia face hrana vegetală mai atractivă pentru animale

Progresele tehnologice joacă un rol esențial în adoptarea acestor produse. Dietele moderne pe bază de plante includ combinații avansate de proteine, profile de aminoacizi îmbogățite și nutrienți obținuți prin fermentație, astfel încât să atingă standarde similare cu cele ale hranei tradiționale pe bază de carne.

Metodele moderne de procesare îmbunătățesc digestibilitatea și gustul, iar inteligența artificială și analiza datelor ajută producătorii să optimizeze formulele și să urmărească mai bine proveniența ingredientelor.

America de Nord conduce piața, dar Asia crește cel mai rapid

La nivel regional, America de Nord domină piața, susținută de numărul mare de animale de companie și de tendințele puternice de consum etic.

Europa se află pe locul al doilea, în mare parte datorită reglementărilor stricte și interesului pentru sustenabilitate. În schimb, regiunea Asia-Pacific ar putea înregistra cea mai rapidă creștere, pe fondul urbanizării și al creșterii numărului de animale adoptate.

America Latină și regiunile din Orientul Mijlociu și Africa reprezintă piețe emergente, unde adoptarea hranei vegetale pentru animale are loc treptat.

Oportunități importante pentru producători și retaileri

Pentru companii, acest segment oferă oportunități importante: poziționare premium, inovație în dezvoltarea produselor și diferențiere prin transparență și sustenabilitate.

Pe măsură ce hrana vegetală pentru animale trece de la statutul de nișă la piață principală, producătorii care reușesc să combine nutriția adecvată cu principiile etice au cele mai mari șanse să atragă un număr tot mai mare de clienți.