Piața ingredientelor pentru hrana texturată a animalelor din Asia-Pacific este în plină expansiune și se așteaptă să se dubleze până în 2030, datorită tendințelor de premiumizare și cererii tot mai mari a consumatorilor pentru experiențe senzoriale plăcute în hrana pentru animale.

În prezent, regiunea deține o cotă semnificativă dintr-o piață de 342,38 milioane USD, concentrată pe ingrediente care oferă o textură apetisantă hranei pentru animale.

Ingrediente care îmbină textură și nutriție

Ingredientele pentru texturizarea hranei pentru animale creează o varietate de senzații în gură — de la hrană crocantă sau gumoasă, până la cea gelatinousă sau fibrosă. În 2024, piața acestor ingrediente era evaluată la 286,6 milioane USD, iar până în 2030 este estimată să atingă 489 milioane USD, cu o rată anuală de creștere de 9,3% (CAGR), potrivit unui raport Grand View Research.

Cererea pentru hrana texturată este impulsionată de proprietarii care doresc să ofere animalelor lor hrană mai premium și mai gustoasă decât simpla hrană uscată. În perioada următoare, producătorii vor inova folosind ingrediente avansate care îmbunătățesc atât textura, cât și valoarea nutritivă a hranei, notează Pet Food Industry.

Ce ingrediente domină piața

Amidonul modificat este considerat cea mai bună opțiune pentru hrana umedă a câinilor, menținând textura stabilă și apetisantă pe durata depozitării și servirii.

Amidonul nativ este preferat în hrana uscată pentru câini, asigurând consistență, structura optimă a boabelor și o durată de viață mai lungă a produsului .

Pentru hrana pisicilor, ingredientele de texturizare cele mai folosite sunt gumele și hidrocoloidul pentru hrana umedă și corn gluten meal pentru hrana uscată , pentru un produs final cu calitate și atractivitate senzorială superioară .

Inteligența artificială în serviciul gustului și texturii

Raportul menționează că China, Thailanda, Japonia și Australia sunt piețele de vârf pentru hrana texturată, atât în dezvoltare, cât și în consum. În aceste țări, inovațiile pentru o textură plăcută și gust optim implică tot mai mult utilizarea inteligenței artificiale (AI) și formule științifice sigure, menite să facă hrana nu doar nutritivă, ci și foarte plăcută la consum.

Tendința pentru textură oferă și oportunități pentru produse naturale și cu etichete curate. Proprietarii de animale caută tot mai mult hrana fără aditivi artificiali, ceea ce încurajează furnizorii și producătorii să folosească ingrediente sustenabile, prietenoase cu mediul și pe bază de plante. Australia este lider în această direcție, producătorii punând accent pe soluții funcționale de textură care să respecte preferințele de hrană naturală și sănătoasă ale proprietarilor.

Cine conduce piața

Piața ingredientelor pentru texturizarea hranei pentru animale este moderat concentrată, cu o combinație de furnizori de ingrediente și jucători regionali puternici care concurează pentru cote de piață. Printre companiile importante din Asia-Pacific se numără: Mars Inc., Cargill Inc., Ingredion Inc., Kemin Industries Inc., Roquette Frères, Tate & Lyle și ADM.