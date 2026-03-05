Avertisment pentru britanicii din Dubai: Nu vă abandonați câinii și pisicile!

Hannah Mainds, CEO-ul organizației RSPCA Blackpool & North Lancashire, face un apel către britanicii care se întorc acasă din Orientul Mijlociu să nu își lase animalele de companie în urmă.

Mainds cunoaște situația din proprie experiență, după ce a locuit anterior în Dubai și a ajutat animale rămase fără stăpâni. „Am văzut animale abandonate după ce proprietarii lor au plecat brusc din Dubai. Unele erau microcipate și se vedea că au fost iubite, dar familiile lor dispăruseră. Este dureros pentru cei care le salvează și înfricoșător pentru animale”, spune ea.

Animalele de companie, victime involuntare ale plecărilor rapide

În Emiratele Arabe Unite trăiesc aproximativ 240.000 de cetățeni britanici, mulți dintre ei având câini și pisici. Organizațiile pentru protecția animalelor se tem că animalele ar putea deveni victime involuntare în cazul în care familiile pleacă rapid, în perioade de incertitudine, notează Dogs Today.

Mainds avertizează că animalele abandonate ajung deseori pe străzi sau în adăposturi deja supraaglomerate. „Animalele nu trebuie să devină victimele uitate când oamenii părăsesc o țară în criză. Ele depind complet de proprietarii lor și nu înțeleg de ce familia lor a dispărut brusc”, subliniază ea.

Pentru cei care se gândesc să se întoarcă în Marea Britanie, Mainds recomandă să facă planuri din timp pentru animalele lor. „Cel mai important este să vă pregătiți din timp. Verificați microcipul, vaccinările și documentele de călătorie ale animalului cât mai curând posibil. Există companii de relocare și organizații de salvare care pot ajuta. Abandonul nu trebuie să fie niciodată o soluție”, avertizează ea.