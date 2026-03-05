Mai multe organizații pentru protecția animalelor din România propun o schimbare importantă în modul în care este gestionată problema câinilor fără stăpân. Potrivit unui proiect de modificare a legislației, responsabilitatea ar putea trece de la primării la Consiliile Județene. Inițiativa are ca scop reducerea presiunii asupra administrațiilor locale și crearea unui sistem mai eficient.

ONG-urile susțin că actualul model nu oferă soluții pe termen lung. În multe localități lipsesc adăposturile autorizate, resursele financiare și personalul necesar. În aceste condiții, primăriile ajung adesea să apeleze la firme private pentru capturarea câinilor, o practică criticată de organizațiile pentru protecția animalelor.

De ce cer ONG-urile schimbarea sistemului

Organizațiile spun că problema câinilor fără stăpân nu poate fi rezolvată la nivelul fiecărei primării, mai ales în mediul rural sau în orașele mici. Un sistem coordonat la nivel județean ar permite o gestionare mai bună a resurselor, infrastructurii și programelor de sterilizare.

Potrivit acestora, proiectul de lege pentru modificarea OUG 155 include o schimbare esențială: transferul responsabilității către Consiliile Județene. Astfel, gestionarea câinilor fără stăpân ar putea deveni un efort coordonat la nivel regional, nu o problemă pe care fiecare primărie trebuie să o rezolve singură.

Apel public către organizațiile primarilor

Într-un mesaj public, mai multe ONG-uri au transmis un apel direct către primarii din România și către organizațiile care îi reprezintă. Mesajul a fost publicat pe Facebook de Asociația Dreptate pentru Animale și este susținut de mai multe organizații și activiști.

Mesajul integral:

„Primari ai României, v-am auzit.

Știm că nu aveți adăposturi, că nu reușiți să le autorizați și că vă lipsesc bani, infrastructură și ersonal.

Știm și că, adesea, singura soluție pusă pe masă este concesionarea capturării câinilor către firme private, un sistem care de ani de zile nu rezolvă nimic, consumă bani publici și lasă în urmă suferință.

Există însă o soluție legislativă reală. Proiectul de lege pentru modificarea OUG 155 prevede un lucru esențial: gestionarea câinilor fără stăpân va fi transferată la nivelul Consiliilor Județene, astfel încât povara să nu mai apese pe fiecare primărie în parte.

Solicităm public Asociației Comunelor din România și Asociației Orașelor din România să își asume rolul pentru care există: reprezentarea intereselor primarilor. Dacă vor răspunde cu adevărat problemelor din teritoriu, trebuie să susțină legea și să își îndemne parlamentarii și grupurile politice să o voteze.

România nu mai poate continua încă 20 de ani cu același sistem care cheltuie bani și produce tragedii. Este momentul unei schimbări reale.”

Semnat: Asociatia Save our Paws, Kola Kariola, Asociatia Sache Vet, Ioana Cosma, Corina Priceputu, Asociatia Ramses, Namaco Animal and Humane Help Rescue, Platforma Totul pentru Animale, Laura Georgescu.

Ce ar putea însemna schimbarea pentru câinii fără stăpân

Susținătorii proiectului de lege consideră că o coordonare la nivel județean ar permite dezvoltarea unor adăposturi mai bine organizate, programe de sterilizare mai ample și o utilizare mai eficientă a fondurilor publice.

Problema câinilor fără stăpân rămâne una dintre cele mai sensibile teme legate de protecția animalelor în România. ONG-urile spun că o reformă reală a sistemului ar putea reduce suferința animalelor și ar putea aduce, în același timp, soluții mai eficiente pentru comunități.

Rămâne de văzut dacă proiectul de lege va primi sprijinul necesar în Parlament pentru a produce schimbarea pe care organizațiile o cer de ani de zile.