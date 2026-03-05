Înainte de a decide că vrei un câine de rasă, trebui să știi câteva lucruri despre tipul pe care ți-l dorești în viața ta, mai ales dacă este un câine „periculos”. Unele caracteristici pot defini întreaga relație dintre voi, mai ales că, pe parcurs, pot apărea și provocări.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce trebuie să știi înainte să îți iei un câine „periculos”

Unele rase sunt considerate mai puternice, iar pentru necunoscători sau nepregătiți, această putere poate fi considerată periculoasă. Un articol recent din ABP Live enumeră câteva rase de câini clasificați drept „periculoși” dar care în realitate pot fi foarte sociabili, blânzi și afectuoși dacă sunt îngrijiți și dresați corespunzător.

Pitbull

Considerată una dintre cele mai periculoase rase de câini, aceștia sunt foarte puternici, curajoși și extremi de loiali. Sunt inteligenți și oferă afecțiune, dar cer și multă energie și mișcare. Dețin o forță mare în maxilar, putând avea o mușcătură puternică dacă nu sunt antrenați la timp. Statisticile arată că acești câini au fost implicați în multe incidente de tip atac.

Rottweiler

Cu un fizic impresionant, această rasă este cunoscută pentru curajul și puterea lor, fiind potrivit ca animale de pază. Sunt foarte loiali și își protejează teritoriul și stăpânii până la moarte. Totuși, în lipsa dresajului, instinctul lor de protecția poate deveni dominant în situații nepotrivite.

Ciobănesc german

Această rasă este foarte populară în rândul forțelor de ordine. Sunt foarte inteligenți și disciplinați, însă necesită stimulare mentală constantă pentru a-și menține performanțele. Sunt ușor de dresat, dar pot deveni stresați sau frustrați dacă nu sunt implicați în activități potrivite care să îi țină ocupați. În aceste cazuri, pot apărea atacuri și mușcături.

Doberman Pinscher

Celebri pentru vigilența lor naturală, agili și puternici, acești câini pot fi perfecți pentru o familie cu copii. Dresajul este cheia într-o astfel de situație, căci temperamentul lor puternic poate fi dificil de gestionat pentru un stăpân neexperimentat.

Mastiff / Bullmastiff

Acești câini sunt folosiți preponderent ca animale de pază. Sunt buni protectori, loiali și liniștiți în mediul familial. Totuși, puterea lor poate deveni intimidantă, astfel că au nevoie de un stăpân ferm, dar și calm, care să le ofere atenția și dresajul de care au nevoie.

Boxer

În ciuda aspectului lor, acești câini sunt percepuți ca mari și jucăuși. Cu toate acestea, câinii din această rasă au maxilare puternice. În lipsa unui dresaj adecvat, pot avea probleme comportamentale cauzate de energia debordantă și lipsa de socializare.

Great Dane

Această rasă impresionează nu doar prin statură, ci și prin blândețea de care dau dovadă. Câinii acestei rase au nevoie de stimulare fizică și mentală, mai ales că au predispoziții genetice spre probleme de sănătate. Doar un stăpân cu experiență ar putea să gestioneze corect un astfel de câine.

Ceea ce trebuie să știe orice persoană care alege să aibă un astfel de câine trebuie să știe că nu există câine „rău” sau „periculos” din naștere. Comportamentul și temperamentul fiecărui câine se formează încă din copilărie și depinde de socializare, educație și mediul în care crește. Un câine dintr-o rasă puternică pot fi companioni perfecți, dar necesită la rândul lor stăpâni responsabili, disciplină și neapărat dresaj de la o vârstă fragedă.

Citește și: