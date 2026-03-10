Bătrânețea nu „iartă” pe nimeni. Cu atât mai puțin pe cel mai bun prieten al omului. Și, la fel ca în cazul oamenilor care, pe măsură ce înaintează în vârstă au nevoi diferite, așa și câinii. Numai că este în responsabilitatea deținătorilor lor să îi ajute să îmbătrânească frumos, cât mai ușor și să le amelioreze pe cât posibil stările. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, când anume este considerat un câine senior dar și ce putem face pentru a-i ușura bătrânețile.
Vârsta câinelui senior
Este important de menționat că nu există o vârstă unică pentru toți câinii. Îmbătrânirea depinde în special de talie și rasă. Totuși, specialiștii estimează o vârstă aproximativă la care un câine devine senior, în funcție de talie. Astfel:
- Talie mică (≤10 kg) – 10–12 ani
- Talie medie (10–25 kg) – 8–10 ani
- Talie mare (25–40 kg) – 7–8 aniTalie uriașă (>40 kg) – 6–7 ani
Iar motivul pentru care uriașii sunt considerați seniori mai devreme este că ei îmbătrânesc biologic mai repede.
Semne frecvente ale îmbătrânirii
Chiar dacă există o estimare cu variație de până la doi ani în ceea ce privește îmbătrânirea câinilor, trebuie știut că aceștia vor avea semne particulare precum:
- păr alb în jurul botului
- mobilitate redusă / rigiditate articulară
- scăderea energiei
- somn mai mult
- modificări ale vederii sau auzului
- schimbări de greutate
Măsuri importante pentru sănătatea unui câine senior
Deși îmbătrânirea este un proces ireversibil, el poate fi atenuat, iar efectele lui ameliorate cu ajutorul a 6 măsuri:
Controale veterinare mai dese
- deal la fiecare 6 luni
- analize de sânge și urină pentru depistarea precoce a bolilor (rinichi, ficat, diabet)
Alimentație adaptată vârstei
hrană „senior” cu:
- calorii mai puține
- proteine de calitate
- suplimente pentru articulații (glucozamină, condroitină)
Mișcare moderată
- plimbări zilnice mai scurte, dar constante
- evitarea efortului intens
Îngrijirea articulațiilor
- menținerea unei greutăți optime
- suplimente articulare la recomandarea veterinarului
Igienă dentară
- tartrul și infecțiile dentare sunt foarte frecvente la câinii vârstnici
Monitorizarea comportamentului
- sete excesivă, urinări dese, scăderea apetitului sau letargie → consult veterinar.