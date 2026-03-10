HEALTHY LIFE VIDEO

VIDEO EXCLUSIV | Când este considerat un câine senior: 6 măsuri speciale pentru a-l menține sănătos, explicate de medicul veterinar Beatrice Ilea

Alexandra Constantin 10 martie
Câine senior în timp ce stăpânul îl mângâie pe cap Foto: pexels.com

Bătrânețea nu „iartă” pe nimeni. Cu atât mai puțin pe cel mai bun prieten al omului. Și, la fel ca în cazul oamenilor care, pe măsură ce înaintează în vârstă au nevoi diferite, așa și câinii. Numai că este în responsabilitatea deținătorilor lor să îi ajute să îmbătrânească frumos, cât mai ușor și să le amelioreze pe cât posibil stările. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, când anume este considerat un câine senior dar și ce putem face pentru a-i ușura bătrânețile.

Vârsta câinelui senior

Este important de menționat că nu există o vârstă unică pentru toți câinii. Îmbătrânirea depinde în special de talie și rasă. Totuși, specialiștii estimează o vârstă aproximativă la care un câine devine senior, în funcție de talie. Astfel:

  • Talie mică (≤10 kg) – 10–12 ani
  • Talie medie (10–25 kg) – 8–10 ani
  • Talie mare (25–40 kg) – 7–8 aniTalie uriașă (>40 kg) – 6–7 ani

Iar motivul pentru care uriașii sunt considerați seniori mai devreme este că ei îmbătrânesc biologic mai repede.

Semne frecvente ale îmbătrânirii

Chiar dacă există o estimare cu variație de până la doi ani în ceea ce privește îmbătrânirea câinilor, trebuie știut că aceștia vor avea semne particulare precum:

  • păr alb în jurul botului
  • mobilitate redusă / rigiditate articulară
  • scăderea energiei
  • somn mai mult
  • modificări ale vederii sau auzului
  • schimbări de greutate

Măsuri importante pentru sănătatea unui câine senior

Deși îmbătrânirea este un proces ireversibil, el poate fi atenuat, iar efectele lui ameliorate cu ajutorul a 6 măsuri:

Controale veterinare mai dese

  • deal la fiecare 6 luni
  • analize de sânge și urină pentru depistarea precoce a bolilor (rinichi, ficat, diabet)

Alimentație adaptată vârstei

hrană „senior” cu:

  • calorii mai puține
  • proteine de calitate
  • suplimente pentru articulații (glucozamină, condroitină)

Mișcare moderată

  • plimbări zilnice mai scurte, dar constante
  • evitarea efortului intens

Îngrijirea articulațiilor

  • menținerea unei greutăți optime
  • suplimente articulare la recomandarea veterinarului

Igienă dentară

  • tartrul și infecțiile dentare sunt foarte frecvente la câinii vârstnici

Monitorizarea comportamentului

  • sete excesivă, urinări dese, scăderea apetitului sau letargie → consult veterinar.

  Alexandra Constantin contribuie constant la PetsCats.ro prin articole dedicate relației om‑animal, inteligenței emoționale și comportamentului necuvântătoarelor. Bazându-se pe studii și pe opiniile experților, ea oferă explicații clare și utile pentru cititori, cu scopul de a îmbunătăți înțelegerea și viața alături de animalele de companie.

Foto: pexels.com

By Alexandra Constantin

