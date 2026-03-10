Bătrânețea nu „iartă” pe nimeni. Cu atât mai puțin pe cel mai bun prieten al omului. Și, la fel ca în cazul oamenilor care, pe măsură ce înaintează în vârstă au nevoi diferite, așa și câinii. Numai că este în responsabilitatea deținătorilor lor să îi ajute să îmbătrânească frumos, cât mai ușor și să le amelioreze pe cât posibil stările. Medicul veterinar Beatrice Ilea a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, când anume este considerat un câine senior dar și ce putem face pentru a-i ușura bătrânețile.

Vârsta câinelui senior

Este important de menționat că nu există o vârstă unică pentru toți câinii. Îmbătrânirea depinde în special de talie și rasă. Totuși, specialiștii estimează o vârstă aproximativă la care un câine devine senior, în funcție de talie. Astfel:

Talie mică (≤10 kg) – 10–12 ani

Talie medie (10–25 kg) – 8–10 ani

Talie mare (25–40 kg) – 7–8 ani Talie uriașă (>40 kg) – 6–7 ani



Iar motivul pentru care uriașii sunt considerați seniori mai devreme este că ei îmbătrânesc biologic mai repede.

Semne frecvente ale îmbătrânirii

Chiar dacă există o estimare cu variație de până la doi ani în ceea ce privește îmbătrânirea câinilor, trebuie știut că aceștia vor avea semne particulare precum:

păr alb în jurul botului

mobilitate redusă / rigiditate articulară

scăderea energiei

somn mai mult

modificări ale vederii sau auzului

schimbări de greutate

Măsuri importante pentru sănătatea unui câine senior

Deși îmbătrânirea este un proces ireversibil, el poate fi atenuat, iar efectele lui ameliorate cu ajutorul a 6 măsuri:

Controale veterinare mai dese

deal la fiecare 6 luni

analize de sânge și urină pentru depistarea precoce a bolilor (rinichi, ficat, diabet)



Alimentație adaptată vârstei

hrană „senior” cu:

calorii mai puține

proteine de calitate

suplimente pentru articulații (glucozamină, condroitină)

Mișcare moderată

plimbări zilnice mai scurte, dar constante

evitarea efortului intens



Îngrijirea articulațiilor

menținerea unei greutăți optime

suplimente articulare la recomandarea veterinarului



Igienă dentară

tartrul și infecțiile dentare sunt foarte frecvente la câinii vârstnici



Monitorizarea comportamentului

sete excesivă, urinări dese, scăderea apetitului sau letargie → consult veterinar.