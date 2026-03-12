România este, paradoxal, una dintre țările europene cu cele mai multe animale de companie per capita — și, totodată, țara în care îngrijirea lor este cel mai puțin susținută, cel mai puțin formalizată și cel mai puțin înțeleasă ca prioritate publică. Între aceste două extreme stă un potențial uriaș care, cu instrumentele fiscale potrivite, poate transforma un sector în criză într-un motor economic, social și de sănătate publică.

Cifrele sunt, în egală măsură, remarcabile și îngrijorătoare. Aproximativ 8,7 milioane de animale de companie — 4,2 milioane de câini și 4,5 milioane de pisici — trăiesc în gospodăriile românilor, adică în mai mult de jumătate din familiile țării. Suntem, cu alte cuvinte, o națiune de iubitori de animale. Și totuși, sistemul veterinar care ar trebui să susțină această realitate se clatină periculos.

Piața oficială a serviciilor veterinare este estimată la 180–220 milioane EUR anual. Dar aceasta reprezintă doar o treime din ceea ce se întâmplă în realitate. Piața reală, incluzând economia informală, se ridică la aproximativ 600–650 milioane EUR. Cu alte cuvinte, cel puțin 65–70% din tranzacțiile din sectorul veterinar se desfășoară în afara cadrului fiscal, fără chitanță, fără înregistrare, fără contribuții la bugetul de stat.

Comparația este elocventă și dureroasă: un german cheltuie oficial de 3–4 ori mai mult pe îngrijirea animalului său de companie decât un român. Nu pentru că românii iubesc mai puțin animalele — ci pentru că sistemul nu îi stimulează să fie parte a economiei formale.

Criza medicilor veterinari: Un exod tăcut cu efecte devastatoare

Dincolo de economia informală, sectorul veterinar românesc se confruntă cu o criză de personal care riscă să devină ireversibilă dacă nu intervenim acum. Anual, România pierde mulți de medici veterinari care aleg să profeseze în Marea Britanie, Franța, Spania sau Germania — atrași de salarii de 5 până la 10 ori mai mari.

Situația s-a agravat și mai mult la începutul anului 2026, când Guvernul a decis reducerea drastică a fondurilor alocate cabinetelor veterinare — de la 10.000 de lei la 5.000 de lei lunar. Medicii veterinari au avertizat că această decizie, luată fără consultarea breslei, duce direct la închiderea cabinetelor din mediul rural. Când un cabinet se închide, animalele rămân fără tratament, vaccinări și prevenție.

Studiul Ipsos Vets Monitor din ianuarie 2026, realizat pe un eșantion reprezentativ de medici veterinari din mediu urban și rural, confirmă că 44% dintre practicieni se așteaptă să fie semnificativ sau extrem de afectați de reducerea finanțării, cu consecințe directe: reducerea personalului, scăderea activității și creșterea prețurilor serviciilor medicale — exact în sens opus cu ceea ce are nevoie piața.

Soluția: Ce înseamnă deductibilitatea fiscală și de ce funcționează

Propunerea de politică publică este simplă în logica ei: permite proprietarilor de animale de companie să deducă parțial cheltuielile veterinare din impozitul pe venit, cu condiția că serviciile sunt prestate de medici autorizați și sunt fiscalizate corespunzător.

Nu este o idee nouă și nici un experiment necunoscut. Modelele europene demonstrează că instrumentul funcționează cu consecvență remarcabilă:

Un model imaginat pentru România poate fi unul gradual și prudent, calibrat pe realitățile locale: de exemplu un plafon maxim pe gospodărie/an, cu deductibilitate diferențiată: 100% pentru consultații preventive și vaccinări, 60% pentru tratamente curente, 80% pentru analize de laborator și 40% pentru intervenții chirurgicale. Condiția fundamentală: chitanță fiscală emisă în SPV, de la un medic autorizat și pentru un animal identificat prin microchip.

Această arhitectură nu este întâmplătoare. Prioritizează tocmai serviciile cu cel mai mare impact în sănătatea publică — prevenția — și creează un mecanism de fiscalizare naturală: proprietarul de animal devine un actor activ al economiei formale.

Impactul economic: Ce arată cifrele

Cea mai frecventă întrebare atunci când se discută despre deductibilitate fiscală este predictibilă: Cat costă statul? Răspunsul, atunci când este calculat complet și pe orizontul de timp corect, este surprinzător.

Deficitul net anual mediu în primii cinci ani este estimat la 18,6 milioane EUR — o sumă modestă dacă o raportăm la beneficiile generate. Este, de altfel, mai puțin decât costurile anuale ale bolilor zoonotice tratabile prin prevenție, și de zece ori mai puțin decât potențialele costuri indirecte ale unui focar epidemic de proporții.

Pe orizontul unui termen lung, formalizarea completă a pieței generează un surplus fiscal estimat între 120 și 180 milioane EUR. Fiecare euro de deductibilitate acordat astăzi poate aduce, pe termen mediu, 1,43 EUR din formalizare și TVA — acesta este modelul austriac, verificat empiric.

La acestea se adaugă crearea a 2.800–3.500 de locuri de muncă noi în sector și în serviciile conexe, o creștere cumulată a PIB-ului de aproximativ 945 milioane EUR în cinci ani și economii directe de 6–9 milioane EUR anual din reducerea tratamentelor medicale umane legate de boli de origine animală.

Argumentul social: Despre echitate și responsabilitate

Dincolo de cifre, există un argument de echitate care merită articulat clar: în Germania, Austria și Belgia, statul recunoaște că proprietatea responsabilă a unui animal de companie implică costuri reale și că este legitim ca aceste costuri să fie tratate fiscal. România este singura țară din UE-27 care nu oferă nicio formă de suport fiscal pentru cheltuielile veterinare.

Această absență penalizează în mod specific familiile cu venituri medii și mici — tocmai cele care au cel mai mult nevoie de un stimulent pentru a accesa serviciile veterinare formale.

Nu este un privilegiu al celor bogați — este un instrument de democratizare a accesului la sănătate, inclusiv la sănătatea animală, care are consecințe directe asupra sănătății umane.

Condițiile de eligibilitate propuse sunt, de altfel, cel mai puternic mecanism de control al sistemului: serviciu prestat de medic veterinar autorizat ANMVZ, chitanță fiscală cu serie și număr emisă în SPV, animal identificat prin microchip sau pașaport, carnet de sănătate la zi. Aceste condiții exclud prin definiție economia informală și transformă fiecare beneficiar al deductibilității într-un contribuitor la fiscalizarea sectorului.

Un moment oportun pentru o decizie îndrăzneață

România se află la o răscruce în ceea ce privește sectorul veterinar cu o rată de prevenție care plasează țara printre ultimele din Europa.

Deductibilitatea fiscală a cheltuielilor veterinare nu rezolvă toate problemele sectorului — dar este catalizatorul care poate declanșa un efect de domino pozitiv: mai mulți proprietari la medicul veterinar, mai mulți bani în economia formală, mai mulți medici care rămân în țară pentru că profesia devine viabilă financiar, mai puține boli transmisibile și, în final, un sector capabil să contribuie real la economia și sănătatea publică a României.

Nu putem să construim o Românie sănătoasă ignorând jumătate din gospodăriile ei. Îngrijirea responsabilă a animalelor este parte din contractul social modern — iar statul poate și trebuie să o recunoască.

Modelul există, precedentele există, datele există. Lipsește doar decizia politică. Iar aceasta, ca orice reformă inteligentă, nu este un cost — ci o investiție.

Notă: Datele și proiecțiile citate în acest articol provin dintr-un raport strategic de politică publică elaborat în Februarie 2026, bazat pe benchmarking european comparativ (Germania, Austria, Belgia) și pe date oficiale ANMVZ, Ipsos Vets Monitor 2026 și statistici europene de sector. Articolul are scopul de a stimula dezbaterea publică și nu reprezintă o poziție oficială.