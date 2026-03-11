Mai mulți medici veterinari din Surrey, Marea Britanie, vor pleca în China pentru a ajuta câinii răniți, supraviețuitori ai comerțului cu carne de câine, să poată merge din nou.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Împreună cu voluntari ai organizației britanice Broken Biscuits, veterinarul ortoped Vanessa Waite și colegul său Calum Marshall, de la Vet Station din Molesey, se vor deplasa la Harbin, în nord-estul Chinei, pe 15 martie.

Sprijin pentru adăposturile de salvare și animalele grav rănite

În timpul vizitei, echipa va sprijini un adăpost pentru câinii salvați din comerțul cu carne și va ajuta animalele cu cele mai grave leziuni să-și recapete mobilitatea, notează BBC.

Tim Giles, reprezentant al organizației Broken Biscuits, a declarat: „Această misiune urmărește să ofere acestor câini un viitor real și să transmită cunoștințele noastre medicale, astfel încât și alți câini să poată fi ajutați mult după ce noi plecăm.”

Echipa va colabora cu Harbin SHS Animal Rescue, condus de salvatoarea irlandeză Hayley, care se dedică salvării câinilor care urmau să fie sacrificați, oferindu-le adăpost și îngrijire medicală.

Mulți dintre câinii care ajung în adăpost suferă de fracturi netratate, leziuni ale articulațiilor sau probleme la coloana vertebrală, cauzate de ani de neglijență, traume și condiții de trai dure. Unele dintre animale nu mai pot merge din cauza acestor răni.

Recuperare și șansa la un viitor mai bun

O parte dintre câinii salvați vor călători ulterior în Europa, ca parte a colaborării internaționale. Cei cu cele mai grave leziuni vor fi aduși în Marea Britanie sub îngrijirea organizației Broken Biscuits pentru a urma tratamente de recuperare și, ulterior, a fi dați spre adopție.

Dr. Waite, de la Vet Station, a spus: „Acești câini trăiesc cu răni care ar fi tratabile dacă ar avea acces la îngrijire specializată. Prin colaborarea cu echipa adăpostului și împărtășirea tehnicilor ortopedice, sperăm să schimbăm în bine viața multor animale.”