Pisica Primăriei Sectorului 6 a fost „furată”: „Nu o mai luați pe Jessy! Aici este casa ei”. Ce s-a întâmplat apoi cu simpatica felină a emoționat internetul

Jessy, pisica Primăriei Sectorului 6 al Capitalei, a dispărut azi, 31 ianuarie 2026, felina fiind găsită de un pompier, care a anunțat Poliția Locală.

Jessy, pisica Primăriei Sectorului 6, „răpită” de lângă instituție

Instituția îi roagă pe cetățeni să nu o mai ia pe Jessy din jurul clădirii, pentru că acolo este casa ei. Mesajul postat pe Facebook de Primăria Sectorului 6 menționează că pisica a fost remarcată de un pompier în apropierea instituției, care a anunțat Poliția Locală a Capitalei.

“Vă rugăm să nu o mai luați pe #Jessy din jurul Primăriei Sectorului 6! Aici este casa ei! Un pompier a găsit-o lângă clădirea ISU din apropierea Primăriei Capitalei. A recunoscut-o, o știa de pagina noastră, și i-a anunțat prin dispecerat pe colegii de la Poliția Locală Sector 6. Îi mulțumim! Polițiștii au recuperat-o și este din nou la ea acasă. Teafără. A fost adusă de polițiști cu mașina, pentru că distanța este mare”, a transmis Primăria Sectorului 6.

Reacția internauților

„Primăria Sectorului 6 Ma bucur ca Jessy a revenit acasa si felictari pompierului care a gasit-o! Va spun insa din propria experienta cu destule pisici, daca nu o mai lasati pe afara si aveti rabdare la inceput, va invata sa foloseasca litiera. Daca o lasati sa iasa, nu doar ca exista riscul sa o ia careva, din nebunie sau din dorinta de a face o gluma proasta, dar o poate lovi o masina, se pot intampla multe rele.” / „Pfff, ce bine ca ați găsit-o, nu imi vine să cred ce oameni, se răzbună pe animale. Vă rugăm, măcar puteți-i cip. Felicitări celor care au găsit-o și au adus-o la primărie.” / „Jessy bine ca esti din nou acasa etc”.

Felina participă activ la ședințe

Recent, Primăria Sectorului 6 a anunțat că Jessy participă alături de celelalte direcții și servicii din subordinea instituției la discuțiile despre viitor. Atunci când spiritele se încing, iar părerile sunt împărțite, felina detensionează atmosfera și aduce pe fețele tuturor un zâmbet.

De pildă, în timpul ședinței de luni, 12 ianuarie, primarul interimar Paul Moldovan a convocat directorii direcțiilor de bază, printre care ADPDU Sector 6, DGASPC, Poliția Locală, Administrația Școlilor, Administrația Comercială, Salubrizarea, Investițiile, Juridicul și Economicul pentru a discuta despre proiectele aflate în lucru și stabilirea următorilor pași.

De la întrunire, în care s-a vorbit despre procesul deszăpezirii, situația adăposturilor de noapte și a mașinilor parcate pe trotuare, paza pe timp de noapte în școli și a altor zone importante, nu putea lipsi mascota Jessy, care s-a implicat activ în discuții.

Printre comentariile numeroase s-au numărat și câteva de la iubitorii de animale, care au făcut apel la pisica Primăriei să ajute la luarea celor mai bune hotărâri cu privire la suratele sale comunitare:

„Jessy, ești președinte de onoare, te rugăm, ai grijă de felinele din cartier! Jessy, cere sprijin celor din primărie…suratele au nevoie de ajutor” / „Jessy are votul decisiv” / „Așa Jessy, vino cu obiective noi, cu inițiative pentru ca sectorul să meargă bine mai departe și cu noul primar” etc.