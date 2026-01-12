În ultimele săptămâni, internetul a fost luat cu asalt de o imagine spectaculoasă: o pisică cu un model neobișnuit de pete negre și galbene, asemănătoare pielii unui șarpe. Fotografia a fost distribuită masiv pe Facebook, Twitter și TikTok, fiind însoțită de o descriere care susținea că animalul ar fi o așa-zisă „pisică-șarpe”, considerată „cea mai rară specie de felină de pe Pământ”.

Conform textelor virale, această felină misterioasă ar trăi în regiuni greu accesibile din pădurea amazoniană și ar fi extrem de puțin studiată. Postările au adunat mii de distribuiri și comentarii, iar utilizatorii s-au împărțit rapid în două tabere: cei fascinați de descoperire și cei convinși că este vorba despre o păcăleală.

Adevărul? Pisica-șarpe nu există.

Cine a creat, de fapt, „pisica-șarpe”

Imaginea virală a fost demontată chiar de către persoana care a făcut-o celebră online. Alex Vasilev, un utilizator rus de Facebook, a recunoscut într-un interviu acordat publicației Daily Mail că întreaga poveste este falsă.

Potrivit acestuia, fotografia a fost cel mai probabil creată cu ajutorul inteligenței artificiale sau prin combinarea a două imagini existente: una cu o pisică obișnuită și alta cu un șarpe de mangrovă. Autorul exact al imaginii nu este cunoscut, însă rezultatul a fost suficient de convingător pentru a păcăli mii de oameni.

Șarpele de mangrovă, cunoscut și sub numele de „șarpele-pisică cu inele aurii”, este o specie reală din Asia de Sud-Est. Are corpul predominant negru, traversat de benzi galbene, un tipar de culoare care se regăsește aproape identic pe „pisica” din imaginea virală. De altfel, acești șerpi sunt numiți „șerpi-pisică” datorită pupilelor verticale, asemănătoare celor ale felinelor.

Confirmarea specialiștilor: animalul nu este real

Pentru a elimina orice dubiu, Daily Mail a cerut opinia unui expert. Dr. Andrew Kitchener, curator principal de vertebrate la National Museums Scotland și specialist în feline sălbatice, a fost categoric:

„Pisica-șarpe nu există și nu a fost descrisă niciodată științific.”

Potrivit acestuia, imaginea ar putea reprezenta o felină sud-americană din genul Leopardus, posibil un margay (Leopardus wiedii), „îmbrăcată” digital într-un model de piele de șarpe.

„Este adevărat că în America de Sud pot exista încă specii de pisici nedescoperite, dar aceasta nu este una dintre ele”, a subliniat specialistul.

Cum a devenit virală o simplă glumă

Alex Vasilev a descoperit imaginea în timp ce ștergea fotografii mai vechi din telefon și a decis să o posteze pe Facebook, pe 8 martie, ca un mic experiment. A inventat un nume pseudo-științific — Serpens catus — și a adăugat o descriere plauzibilă: habitat în Amazon, greutate de până la 4 kilograme, comportament sălbatic și chiar utilizarea animalului de către unele triburi pentru a alunga rozătoarele.

Pentru un plus de credibilitate, a menționat drept sursă un canal de Telegram inexistent, numit „Unknown Planet”.

Rezultatul? Peste 700 de distribuiri și sute de comentarii. Unii utilizatori erau uimiți: „Este prima dată când văd această rasă de pisică. Magnifică!”

Alții au fost mai sceptici: „Nu există nicio legătură biologică între o pisică și un șarpe. Clar clickbait.”

Lecția din spatele pisicii-șarpe

Pe 14 martie, Vasilev a publicat un mesaj în care a explicat pas cu pas cum a inventat povestea. A recunoscut că a copiat descrierea unei rase reale de pisici, a schimbat numele și a adăugat informații fictive despre Amazon.

Experimentul său scoate în evidență un adevăr îngrijorător: o imagine atractivă, un text „științific” și un subiect emoțional — precum pisicile — sunt suficiente pentru a genera încredere și viralitate.

În contextul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale, experții avertizează că va deveni din ce în ce mai greu să facem diferența între real și fals. Dacă în acest caz vorbim despre o farsă relativ inofensivă, lucrurile pot deveni mult mai serioase în alte situații.

„Dacă adaugi un text plauzibil unei imagini, succesul este garantat”, a concluzionat Vasilev. „Întrebarea este dacă oamenii vor mai reuși să distingă adevărul de minciună.”

Care este, de fapt, cea mai rară felină din lume

Conform WWF, cea mai rară specie de felină de pe planetă este leopardul de Amur, din care se estimează că mai există mai puțin de 100 de exemplare în sălbăticie.

„Pisica-șarpe din Amazon” rămâne doar un avertisment: un exemplu clar despre cât de ușor se poate răspândi dezinformarea online și cât de important este gânditul critic, mai ales atunci când întâlnim „descoperiri uimitoare” pe rețelele sociale.