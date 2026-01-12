Un bărbat din Africa de Sud și-a încheiat tragic viața după ce și-a provocat mușcătura mortală a propriilor șerpi veninoși, chiar în momentul în care era arestat de poliție.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Marius Joubert, în vârstă de 28 de ani, a murit în chinuri cumplite după ce o cobră spitter indo-chineză, pe care o adusese ilegal în Africa de Sud, și un al doilea șarpe i-au injectat venin mortal în mână și încheietură. Joubert știa că nu există antivenin disponibil pentru această specie exotică adusă din Thailanda, la peste 8.800 km distanță.

Motivul teribil al gestului său

Agentul de securitate era conștient că poliția urma să descopere rețeaua sa ilegală de import de animale exotice, fapt care ar fi putut să-l condamne la până la 25 de ani de închisoare. În loc să înfrunte detenția, el a ales să-și ia viața cu ajutorul șerpilor săi, notează Daily Mail.

Joubert, căsătorit cu Chimonet, 26 de ani, fusese reținut pentru câteva zile după ce a fost arestat pentru furt și spargeri în orașul său natal, Hennenman, la circa 160 km nord de Bloemfontein. Poliția urma să se întoarcă acasă la el pentru a ridica dovezi ale infracțiunilor, fără să știe că locuința era plină cu animale exotice.

Descoperirile șocante ale anchetatorilor

Ofițerii au găsit peste 60 de șerpi în camerele casei, inclusiv cobre, mamba, anaconde, pitoni, vipere și alți șerpi periculoși. În plus, în locuință erau și alte animale exotice: un crocodil, iguane, șopârle monitor, tarantule, arici și dihori. Toate erau ținute în condiții speciale, cu încălzitoare și ventilatoare pentru a menține temperatura potrivită.

Inițial, polițiștii au considerat normal ca Joubert să hrănească animalele și i-au dat mâinile libere de cătușe. Ce nu se așteptau era ca el să folosească șerpii pentru a-și pune capăt vieții.

Un anchetator a declarat: “Joubert știa că poliția va descoperi animalele ilegale și că acuzațiile pe care le-ar fi primit ar fi fost extrem de grave. A cerut să-și hrănească șerpii, iar când i-au fost scoase cătușele, și-a băgat mâinile în două cuști și a fost mușcat de două ori. Era clar un act deliberat de sinucidere.”

O moarte dureroasă și fără antivenin

După mușcături, bărbatul a refuzat tratamentul medical și a fost dus înapoi la secția de poliție. Starea lui s-a deteriorat rapid, iar ulterior a fost transportat la spitalul Bongani din Welkom. Din păcate, veninul de cobră, neurotoxic și citotoxic, i-a paralizat plămânii, i-a provocat sângerări interne și distrugerea țesuturilor, ducând la decesul său în aproximativ 12 ore.

Salvarea și confiscarea animalelor

Societatea pentru Prevenirea Cruzimii față de Animale din Bloemfontein (SPCA) a intervenit și a descoperit 70 de animale ținute ilegal. Echipe specializate au ridicat 62 de șerpi, inclusiv specii extrem de periculoase, precum cobras, mambas, vipere și alți șerpi exotici, dar și animale precum crocodilul Nil, iguane, șopârle monitor și sugar gliders.

Reinet Meyer, inspector-șef SPCA, a declarat: “Scena din casă era ca într-un film de groază. Animalele erau extrem de neglijate, unele deja muriseră din cauza înfometării și a deshidratării. Multe dintre speciile exotice vor fi eutanasiate, iar cele indigene vor fi tratate și, pe cât posibil, readuse în habitatul lor natural.”