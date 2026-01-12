Pisica Jessy continuă să participe la ședințele de la Primăria Sectorului 6. Cum ia parte felina adoptată de Ciprian Ciucu la cele mai importante decizii (FOTO)

Jessy, pisica de la Primăria Sectorului 6, continuă să participe la ședințe și la momentele în care se iau cele mai importante decizii. Felina adoptată de Ciprian Ciucu, fost primar de Sector și actual primar general al Capitalei, se implică activ și face deliciul internauților.

Pisica Jessy participă la ședințele de la Primăria Sectorului 6

Potrivit unei postări a instituției, Jessy participă alături de celelalte direcții și servicii din subordinea Sectorului 6 la discuțiile despre viitor. Atunci când spiritele se încing, iar părerile devin din ce în ce mai diferite, felina detensionează atmosfera și aduce pe fețele tuturor un zâmbet, după cum se poate vedea și în fotografiile postate pe Facebook.

În cadrul ședinței de luni, 12 ianuarie, primarul interimar Paul Moldovan a convocat directorii direcțiilor de bază, printre care ADPDU Sector 6, DGASPC, Poliția Locală, Administrația Școlilor, Administrația Comercială, Salubrizarea, Investițiile, Juridicul și Economicul pentru a discuta despre proiectele aflate în lucru și stabilirea următorilor pași.

Apel la mascota primăriei pentru bunăstarea sectorului

De la această întrunire, în care s-a vorbit despre procesul deszăpezirii, situația adăposturilor de noapte și a mașinilor parcate pe trotuare, paza pe timp de noapte în școli și a altor zone importante, nu putea lipsi Jessy, care s-a implicat activ în discuții.

„De la ședința cu directorii nu putea lipsi Jessy. 😺 Pisica de la primărie e implicată în tot și în toate”, se arată în postarea Primăriei Sectorului 6.

Printre comentarii se numără și câteva de la iubitorii de animale, care fac apel la pisica primăriei să ajute la luarea celor mai bune hotărâri cu privire la suratele sale comunitare.

„Jessy, ești președinte de onoare, te rugăm, ai grijă de felinele din cartier! Jessy, cere sprijin celor din primărie…suratele au nevoie de ajutor”, „Jessy are votul decisiv”, „Așa Jessy, vino cu obiective noi, cu inițiative pentru ca sectorul să meargă bine mai departe și cu noul primar”, sunt o parte dintre comentariile laudative la adresa mascotei instituției din București.

