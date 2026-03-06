O pisică dispărută din locuința stăpânilor săi din Irlanda timp de două săptămâni a fost găsită blocată în interiorul unui perete. Animalul a fost salvat de pompieri, după o intervenție neobișnuită.

Apel la pompieri la ora 4 dimineața

Potrivit reprezentanților Cork City Fire Brigade, echipajele au primit recent un apel la ora 4 dimineața dintr-o locuință din orașul Cork. Proprietarii au auzit mieunături venite din interiorul unui perete și au cerut ajutor.

Pompierii au folosit o cameră cu termoviziune pentru a identifica exact locul în care se afla pisica. După ce au stabilit poziția animalului, au făcut o gaură în perete și au reușit să o scoată în siguranță. Pisica fusese dată dispărută de aproximativ două săptămâni, notează UPI.

„Suntem bucuroși să anunțăm că pisica a fost scoasă în siguranță și s-a întors acasă la stăpânii ei, care sunt extrem de ușurați și fericiți”, au transmis pompierii într-o postare pe rețelele sociale.

Intervenția s-a încheiat cu un final fericit atât pentru pisică, cât și pentru familia care o căuta de zile întregi.

