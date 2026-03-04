Un ghid complet ce prezintă modul în care să îngrijești corespunzător un pisoi găsit abandonat a fost postat de Asociația Kola Kariola. Fiecare pas este important pentru un start corect în viața pisicuțelor rămase fără mamă.

Cum să îngrijești corespunzător un pisoi abandonat

Mulți pisoi sunt găsiți abandonați, fără mamă, astfel că nevoia de sfaturi privind îngrijirea lor este mare. Desigur că aceleași informații se aplică și în cazul cățeilor orfani, însă fragilitatea felinelor în primele săptămâni de viață le face mai expuse riscurilor.

„Atenție! Nu toți pisoii sunt fără mamă. Dacă îi găsiți curați, uscați, fără să miaune de foame, dormind liniștiți, este posibil ca mămica lor să fie în căutare de hrană și apoi se întoarce la ei. Este de preferat să așteptați mămica și să nu-i lăsați totuși fără adăpost. Pisicile se dau mult mai ușor în adopție. Nu vă îngrijorați că rămâneți cu ei pe cap. Dacă pisoii sunt uzi, miaună disperați, cu siguranță sunt orfani și vă rugăm să nu treceți nepăsători pe lângă ei. Nu au nicio șansă să supraviețuiască!”, se arată pe pagina de Facebook a Kola Kariola.

Primul lucru ce trebuie făcut este încălzirea pisoiului și menținerea sa uscată. Nu se recomandă hrănirea înainte de încălzire, mai ales că puii de până în trei săptămâni nu își pot regla temperatura corpului. De menționat este că nu se recomandă administrarea laptelui de vacă și nu rece, ci călduț, ca la bebelușii umani.

„Se pot încălzi punând sticle cu apă caldă învelite în prosop lângă ei, pernă electrică (dacă aveți prin casă), pături sau prosoape pufoase. Aveți grijă să nu îi sufocați însă. Ideal ar fi să fie văzuți de un medic veterinar care să îi consulte și să vă dea cele mai bune sfaturi de îngrijire a lor. Tot la clinicile veterinare sau la pet-shop-uri găsiți formule de lapte praf special concepute pentru puii de pisică”, se continuă în postare.

Grija în primele săptămâni poate salva o întreagă viață

Foarte importantă este și stimularea puilor de a urina/defeca. În lipsa acestora, puii se vor intoxica și vor muri. Mamele pisică își ling ore în șir puii pentru a-i stimula, acest proces fiind la fel de important precum hrana.

„Puii de pisică nou-născuți mănâncă puțin și des! Pentru a li se administra laptele, puii trebuie ținuți cu pieptul ridicat – nu pe spate, ca un copil, deoarece laptele poate ajunge în trahee. În prima săptămână vor consuma între 2 și 4 ml de lapte. Trebuie hrăniți cam din 2 în 2 ore, inclusiv noaptea.

Din a doua săptămână, mesele pot fi oferite la 3–4 ore, inclusiv noaptea, mărind progresiv cantitatea la 5–10 ml. În a treia săptămână sunt suficiente 5 mese pe zi și vor consuma 10–15 ml de lapte la fiecare masă.

În a patra săptămână, măriți în continuare cantitatea, în funcție de cât își dorește fiecare. Când un pui este hrănit adecvat, abdomenul său se va simți plin, dar nu tensionat. Cam în a cincea săptămână se poate renunța la biberon și pot începe să lăpăie singuri laptele din castron”, se mai arată pe pagina de socializare.

A fi mamă nu este ușor, și cu atât mai puțin mamă adoptivă: „Veți pierde nopți, veți cheltui o mică sumă de bani, vă veți îngrijora la fiecare mieunat, dar gândiți-vă că ați salvat niște vieți!”.

