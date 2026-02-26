Articole / Reportaje

Zeci de câini, adunați de ASPA București de pe domeniul public. Mai mulți pui abandonați au fost salvați (FOTO)

Raluca Alexe 26 februarie
Echipele ASPA București au recuperat mulți pui de câini de pe domeniul public sursa foto: colaj, Facebook - ASPA București

În ultimele zile, zeci de câini au fost adunați de echipele ASPA București de pe străzile Capitalei, dintre care foarte mulți pui. Animalele au fost salvate, duse la veterinar și apoi în adăpost, urmând a se demara procedurile de promovare pentru adopție.

Zeci de câini, adunați de ASPA București de pe domeniul public

ASPA București a prezentat un rezumat al misiunilor din sectoarele orașului. Mai mulți pui abandonați au fost recuperați de pe domeniul public, atât din Sectorul 2, cât și din Sectorul 4. Toate cazurile au fost înaintate oamenilor legii.

„Sector 2 – Șos. Dobroești: într-o acțiune comună cu Poliția Locală a Municipiului București, un câine adult și patru pui abandonați pe domeniul public au fost capturați.

Sector 5 – Str. Tocilei – în urma unei acțiuni desfășurate în colaborare cu un echipaj al Secției 24 Poliție și reprezentantul Jandarmeriei, au fost ridicați trei câini abandonați de aproximativ 30 de zile. Conform informațiilor obținute la fața locului, familia care locuia la adresă s-a mutat, lăsând animalele fără hrană și apă.

Sector 4 – zona Strada Secerei și Piața Progresul: opt pui, dintre care patru abandonați într-o cutie și alți patru, cu vârsta sub o lună, găsiți pe domeniul public, au fost preluați de echipele noastre. Aceste situații reflectă fenomenul abandonului puilor;

Sector 1 – zona Carrefour Colosseum, str. Godeanu și zonele adiacente: în urma unei acțiuni desfășurate pe timp de noapte, doi câini au fost capturați prin tranchilizare. La intervenție au participat colegii din cadrul Poliției Locale sector 1 și un echipaj al Direcției Generale a Poliției Locale a Municipiului București – Serviciul pentru Protecția Animalelor”, se arată într-o postare a ASPA București de pe Facebook.

Autoritățile reamintesc faptul că abandonul și lipsirea animalelor de hrană și apă reprezintă contravenții și se pedepsesc conform legii în vigoare. De asemenea, este de subliniat faptul că deținerea unui animal înseamnă automat responsabilitate și grijă permanentă.

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: colaj, Facebook - ASPA București

