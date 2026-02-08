PLAY

Dresaj gratuit pentru câinii adoptați de la ASPA: Cum să construiești o legătură de încredere și respect

Claudiu Surmei 8 februarie 0 comentarii
Dresorul Cristian Gîu, alături de un câine, pe Arena Națională Sursa foto: ASPA București

Adoptarea unui câine este un moment special, plin de emoție și entuziasm, dar poate fi și un început provocator. Pentru a-i oferi companionului tău patruped un start cât mai bun și pentru a construi o relație bazată pe încredere și respect, Școala de Dresaj Cristian Gîu vine în sprijinul noilor stăpâni ai câinilor adoptați de la ASPA.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

10 ședințe gratuite de dresaj – un ajutor valoros pentru început

Datorită parteneriatului cu ASPA, fiecare câine adoptat poate beneficia de 10 ședințe gratuite de dresaj. Acestea sunt gândite pentru a te ajuta să înțelegi mai bine comportamentul câinelui tău, să comunici eficient și să formați împreună o echipă armonioasă.

Ce oferă Școala de Dresaj Cristian Gîu

Școala de Dresaj Cristian Gîu este locul ideal pentru orice stăpân care vrea să-și ajute câinele să devină echilibrat și fericit. Printre serviciile oferite se numără:

  • Cursuri de dresaj pentru începători și avansați – potrivite pentru orice nivel de experiență.
  • Recuperare comportamentală și reabilitare canină – soluții personalizate pentru câinii cu dificultăți comportamentale.
  • Grupuri de dresaj și socializare – pentru ca patrupedul tău să învețe să interacționeze pozitiv cu alți câini.
  • Parc pentru căței – Dog District – un spațiu sigur și distractiv pentru socializare și joacă.
  • Metode de dresaj bazate pe tehnici pozitive – respect și recompensă, nu frică sau pedeapsă.

Cum te programezi

Pentru a beneficia de ședințele gratuite, este nevoie să ai la îndemână formularul de adopție și să contactezi direct Școala de Dresaj Cristian Gîu.

  • Adresa: Stejarului nr. 7, Paradise Valley, Mihăilești, România, 085200
  • Telefon: 0741 480 710
  • Email: dresajcristiangiu@gmail.com

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

    Vezi toate articolele

Sursa foto: ASPA București

, ,

By Claudiu Surmei

Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *