Adoptarea unui câine este un moment special, plin de emoție și entuziasm, dar poate fi și un început provocator. Pentru a-i oferi companionului tău patruped un start cât mai bun și pentru a construi o relație bazată pe încredere și respect, Școala de Dresaj Cristian Gîu vine în sprijinul noilor stăpâni ai câinilor adoptați de la ASPA.

10 ședințe gratuite de dresaj – un ajutor valoros pentru început

Datorită parteneriatului cu ASPA, fiecare câine adoptat poate beneficia de 10 ședințe gratuite de dresaj. Acestea sunt gândite pentru a te ajuta să înțelegi mai bine comportamentul câinelui tău, să comunici eficient și să formați împreună o echipă armonioasă.

Ce oferă Școala de Dresaj Cristian Gîu

Școala de Dresaj Cristian Gîu este locul ideal pentru orice stăpân care vrea să-și ajute câinele să devină echilibrat și fericit. Printre serviciile oferite se numără:

Cursuri de dresaj pentru începători și avansați – potrivite pentru orice nivel de experiență.

Recuperare comportamentală și reabilitare canină – soluții personalizate pentru câinii cu dificultăți comportamentale.

Grupuri de dresaj și socializare – pentru ca patrupedul tău să învețe să interacționeze pozitiv cu alți câini.

Parc pentru căței – Dog District – un spațiu sigur și distractiv pentru socializare și joacă.

Metode de dresaj bazate pe tehnici pozitive – respect și recompensă, nu frică sau pedeapsă.

Cum te programezi

Pentru a beneficia de ședințele gratuite, este nevoie să ai la îndemână formularul de adopție și să contactezi direct Școala de Dresaj Cristian Gîu.

Adresa: Stejarului nr. 7, Paradise Valley, Mihăilești, România, 085200

Telefon: 0741 480 710

Email: dresajcristiangiu@gmail.com