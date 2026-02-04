Curs inedit la o universitate din SUA: Dresaj canin, terapie și cercetare. Cum ajută interacțiunea om-animal studenții

O universitate din SUA propune un curs inedit care aduce animalele de companie și interacțiunea om–animal în centrul procesului academic. Salve Regina University, din Rhode Island, a inclus în oferta sa un curs universitar dedicat antrenării animalelor, dar și mai multe programe care folosesc câinii în scop educațional, terapeutic și de cercetare.

Curs inedit la o universitate din SUA: Dresaj canin, terapie și cercetare

Cursul, intitulat PSY328: Animal Training, face parte din programa facultății de psihologie din cadrul universității și le oferă studenților o perspectivă științifică asupra comportamentului animalelor și metodelor moderne de dresaj. Materia abordează concepte precum modelarea comportamentului, controlul stimulilor, și eliminarea comportamentelor nedorite. Majoritatea tehnicilor sunt utilizate și în dresajul câinilor de companie.

Un element-cheie al cursului este faptul că studenții aplică ceea ce învață direct într-un adăpost local. Aici ajută animalele să dezvolte comportamente care le cresc șansele de adopție. Inițiativa le oferă tinerilor o experiență reală, dar aduce beneficii și comunității locale, prin sprijinirea câinilor și altor animale aflate în așteptarea unei familii, potrivit descrierii de pe pagina universității, salve.edu.

Interacțiunea om-animal, o noutate în procesul academic superior

Pe lângă acest curs, Salve Regina University derulează și alte activități centrate pe animale și pe implicarea studenților. Programul PAWS (Pawsitive Alliance With Students) îl are în prim-plan pe Ruggles, un labrador antrenat și certificat ca animal de terapie. Câinele participă activ la viața desfășurată în interiorul campusului, prezența lui având drept scop reducerea stresul, îmbunătățirea stării emoționale a studenților și crearea un mediu academic mai prietenos.

Universitatea găzduiește și inițiativa Building Animal Research Connections (BARC), prin care studenții sunt implicați în proiecte de cercetare privind efectele terapiei asistate de animale. Interacțiunea cu câinii este analizată din perspectiva sănătății mintale, a stresului și a beneficiilor emoționale, în special în domenii precum nursingul și științele sociale.

Prin aceste programe, Salve Regina University se remarcă drept una dintre instituțiile care integrează relația om–animal în procesul academic, combinând teoria și practica și bunăstarea comunității și a animalelor de companie.

