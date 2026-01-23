Premieră în România! Curs atestat de dresaj canin dedicat câinilor din adăpost. Tudor-Tim Ionescu: „Dacă un câine este adoptat în timpul cursului, altul îi ia locul” (VIDEO)

România face un pas major spre o abordare responsabilă a problemei câinilor fără stăpân. Tudor-Tim Ionescu, instructor de dresaj canin, anunță lansarea unei premiere naționale: primul curs de dresaj canin atestat oficial care are ca scop direct creșterea șanselor de adopție pentru câinii din adăposturi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Dresaj care duce la adopții

Tudor-Tim Ionescu, instructor de dresaj canin, anunță o premieră în România: cursul de dresaj canin atestat oficial care scoate câinii din adăpost și îi duce direct spre adopție.

Inițiativa a prins contur printr-un parteneriat cu Primăria Sectorului 1, iar beneficiarii direcți sunt câinii din adăpostul Odăi. Fiecare cursant înscris în program va lucra pe durata formării cu un câine preluat din adăpost, care va fi găzduit la Ringstar Dresaj Canin.

Potrivit lui Tudor-Tim Ionescu, în 2025, programul a fost testat într-un proiect pilot, rezultatele fiind încurajatoare: 70% dintre câinii cu care s-a lucrat au fost adoptați.

„În baza parteneriatului cu Primăria Sectorului 1, fiecare viitor dresor va lucra cu un câine preluat din adăpostul Odăi, cazat la Ringstar Dresaj Canin, unde va fi reabilitat și pregătit pentru o familie.

Dacă un câine este adoptat în timpul cursului, un alt câine îi ia locul. Proiectul este continuu și cu impact real. În 2025, în proiectul pilot, 70% dintre câinii cu care s-a lucrat au fost adoptați. Nu e doar formare profesională. Este dresaj care schimbă destine”, a transmis Tudor-Tim Ionescu pe rețelele sociale.

Vezi și ‘‘Ora cu și pentru animale’‘, materia care ar putea schimba România. Azi e ultima zi de consultare publică: „Următoarea generație nu va mai ține câinii în lanț și nu va mai cumpăra animale de pe OLX” (VIDEO)

Primul județ din România care lansează un program complet de microcipare și sterilizare a câinilor cu stăpân. Consiliul Județean Cluj: „Ne dorim să reprezinte un exemplu de bune practici pentru toate autoritățile locale”