Astăzi este ultima zi în care românii pot participa la consultarea publică pentru introducerea în școli a opționalului „Ora cu și pentru animale”, o inițiativă care ar putea transforma educația și relația tinerilor cu animalele de companie în România.

Petre Roman, specialist în comportament și psihologie canină și fondator al ONG-ului Angels With Paws Oradea, a publicat un mesaj pe Facebook în care explică de ce această materie este atât de importantă pentru copii. „Românii sunt cei mai înapoiați oameni când vorbim de grija pentru animale, dar ce putem face e să schimbăm viitorul”, spune el.

Ce este „Ora cu și pentru animale”

Materia se va concentra pe educația despre animale, inclusiv câini, pisici și alte animale de companie. Scopul este ca elevii să învețe cum să aibă grijă de animale, să le înțeleagă comportamentul și să dezvolte empatie, abilități care le vor fi utile pe tot parcursul vieții.

Opționalul „Ora cu și pentru animale” nu este doar o idee pe hârtie, ci un proiect care funcționează deja. În județul Ilfov, acest opțional a fost implementat cu succes de Protecția Animalelor Ilfov în mai multe școli, unde copiii învață, într-un mod adaptat vârstei lor, ce înseamnă responsabilitatea față de animale, empatia și respectul pentru viață. Rezultatele sunt vizibile: elevii sunt mai implicați, pun întrebări, devin mai atenți la nevoile animalelor și duc mai departe informațiile în familiile lor. Exemplul Ilfovului arată clar că „Ora cu și pentru animale” funcționează și poate fi extinsă cu succes la nivel național.

Petre Roman subliniază: „Cu cât suntem mai mulți care susținem această inițiativă, cu atât vocea noastră poate fi auzită, pentru a schimba modul în care următoarea generație de români va trata animalele.”

De ce este importantă implicarea ta

Consultarea publică este o șansă unică ca fiecare iubitor de animale să-și facă vocea auzită. Tot ce trebuie să faci este să trimiți un e-mail la consultare@rocnee.ro, explicând de ce consideri că această materie ar trebui introdusă în programa școlară.

Petre Roman mai avertizează: „Următoarea generație de români nu va mai fi ca noi – nu vor mai ține câinii în lanț, nu vor mai face samsareală, nu vor mai cumpăra animale de pe OLX și nu vor mai abandona animalele pe străzi. Pentru că vor fi educați din școală.”

Această inițiativă ar putea fi una dintre cele mai importante schimbări educaționale din ultimele decenii în România, oferind copiilor nu doar cunoștințe, ci și valori esențiale pentru o societate mai responsabilă și empatică față de animale.