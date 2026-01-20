Zile decisive pentru opționalul „Ora cu și pentru animale”. Apelul lansat de Hilde Tudora pentru ca materia să fie extinsă la nivel național: „Vă rog din tot sufletul! E cel mai important proiect pentru mine!”

Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică programa școlară pentru „Ora cu și pentru animale”, disciplină opțională din oferta națională, parte a curriculumului la decizia elevului din oferta școlii, pentru elevii de clasa a V-a și a VI-a, scrie Edupedu. Programa școlară se aplică începând cu anul școlar 2026−2027.

România are nevoie urgentă de „Ora cu și pentru animale”

În acest sens, Hilde Tudora, coordonatoarea Protecției Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, a lansat un apel în mediul online către iubitorii de animale pentru susținerea opționalului educațional „Ora cu și pentru animale”, aflat în prezent în dezbatere publică la Ministerul Educației, cu scopul de a fi extins la nivel național.

Hilde Tudora subliniază că educația timpurie este importantă pentru formarea unor adulți responsabili. Lecțiile opționalului „Ora cu și pentru animale” pun accent pe grija față de necuvântătoare.

Apelul acesteia vine într-un moment cheie. În următoarele zile, Ministerul Educației strânge opinii și mesaje de susținere din partea românilor. Susținătorii sunt încurajați să trimită mesaje prin care să arate că acest opțional este o necesitate reală pentru bunăstarea animalelor.

Cazurile grave, precum copii care abuzează animale, animale flămânde pe străzi, câini morți pe șosele, animale ținute în lanț sau abandonate, sunt dovezi că lipsa educației are consecințe nefaste.

Potrivit coordonatoarei Protecției Animalelor din Ilfov, animalele aduc beneficii în viețile oamenilor, iar un copil educat va deveni un adult responsabil, capabil să contribuie la o societate mai bună, în care și animalele au loc. Aprobarea acestui opțional ar însemna o materie recunoscută oficial, trecută în catalog, pentru elevii români.

Mesajul transmis de Hilde Tudora pe rețelele sociale

„Un MARE pas spre unul URIAȘ

Plec de la premisa că toți cei care mă urmăriți aici sunteți de acord că sterilizarea în masă, educația și adopția sunt metodele umane și eficiente de rezolvare a problemei animalelor singure. Și că eutanasierea în masă e o metodă absolut abjectă. Drept urmare, îmi permit să vă rog ceva.

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică opționalul nostru din Ilfov – Ora cu și pentru animale. Ca să devină național.

E important, în următoarele 3 zile, să trimitem opinii favorabile. Mesaje de susținere. Să arătăm că nu e un moft. Că societatea civilă vrea asta.

Ai văzut copii care bat/abuzează animale? Trimite mail! Te rog din suflet!

Vezi zilnic animale singure pe străzi care nu au ce mânca? Trimite mail! Te rog din suflet!

Câini morți pe șosele? Saci aruncați cu pui de pisică și de câine?

Câini în lanț? Câini degerați, morți în lanț?

Trimiteți mail.

Un mesaj de bun-simț, în care să subliniați că educația face diferența. Că un copil bun și empatic va fi un adult responsabil. Că animalele aduc numai bine în viețile noastre.

Vă rog din tot sufletul! Dacă se aprobă, vom vorbi de o materie opțională, în catalog, pentru toată țara. E cel mai important proiect pentru mine! (…). Vă MULȚUMESC! Mailurile se trimit la adresa: consultare@rocnee.ro”.

Beneficiile asupra elevilor

Protecția Animalelor CJ Ilfov prezintă beneficiile opționalului „Ora cu și pentru animale” pentru elevii din județ:

„• 62% dintre elevi afirmă că i-au ajutat pe colegi atunci când aceștia au avut nevoie;

• 54% declară că au fost la rândul lor ajutați;

• 58% menționează că au colaborat mai bine cu colegii;

• 56% spun că le este, în general, mai ușor să lucreze împreună;

• 62% declară că au demonstrat mai multă grijă față de ființele vulnerabile, ceea ce sugerează o extindere a empatiei dincolo de mediul școlar;

• 60% afirmă că au fost mai atenți în timpul activităților.

• 63% dintre elevi afirmă că le este mai ușor să se concentreze la ore;

• 59% declară că își exprimă opiniile mai ușor;

• 54% spun că le-a fost mai ușor la școală în acest an;

• 51% consideră că notele lor s-au îmbunătățit;

• 58% afirmă că se simt mai implicați la școală decât în anii anteriori”.

