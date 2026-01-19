Iubitorii de animale sunt invitați să devină vocea câinilor fără stăpân. Vizite organizate la adăpostul de câini din Cluj-Napoca: „Această vizibilitate le crește exponențial șansele de a fi observați și adoptați”

Adăpostul public de câini din Cluj-Napoca își redeschide porțile pentru vizite și tururi ghidate. După succesul din 2025, și anul acesta, scopul este promovarea adopției animalelor fără stăpân.

Se reiau tururile ghidate la Ecarisajul din Cluj-Napoca

Conceptul este simplu, dar are un impact major: participanții sunt invitați să viziteze adăpostul, să interacționeze cu animalele, să le fotografieze sau să le filmeze și să le distribuie povestea în cercul de prieteni și pe rețelele sociale. Această vizibilitate poate crește șansele ca patrupedele să fie observate și, în final, adoptate.

Întâlnirea va avea loc în fața Ecarisajului din Cluj-Napoca, pe strada Bobâlnei, iar turul va dura aproximativ o oră. Organizatoarea atrage atenția asupra unui aspect important: regulamentul adăpostului nu permite aducerea de hrană, recompense, pături sau alte obiecte. Cele mai valoroase daruri pe care le pot oferi participanții sunt timpul lor și atenția acordată animalelor

Vizitele organizate la adăpostul de câini cresc șansele de adopție

„Vizite organizate de mine la adăpostul public pentru cățeii din Cluj-Napoca. Anul acesta reluăm tururile ghidate la Ecarisajul Cluj-Napoca . După succesul vizitelor de anul trecut, îmi doresc să aduc din nou comunitatea mai aproape de blănoșii care își așteaptă o familie.

Ce trebuie să faci? E simplu și extrem de valoros: vii să îi vizitezi, le faci poze sau filmări și le dai povestea mai departe în cercul tău de prieteni și pe rețelele sociale. Această vizibilitate le crește exponențial șansele de a fi observați și adoptați!

Mulți dintre voi îi vedeți zilnic în pozele de pe pagină, dar nimic nu se compară cu momentul în care ești acolo, lângă ei. Un simplu contact vizual sau prezența voastră le poate schimba ziua. Nu venim să ne întristăm, ci venim să oferim atenție și să înțelegem realitatea de pe teren.

De ce să vii cu noi?

Impact real: Pozele și poveștile tale pot fi biletul lor către o familie.

Cunoști realitatea direct: Vezi exact cum stau câinii, fără filtre și fără drame de pe internet.

Întrebi și afli: Personalul adăpostului îți explică tot ce vrei să știi despre procesul de adopție, oferindu-ți toate informațiile oficiale necesare.

Detalii organizatorice:

Când: Data va fi stabilită în curând (urmăriți postările pentru actualizări).

Unde: Întâlnire în fața Ecarisajului (Strada Bobâlnei).

Durată: Aproximativ o oră.

Notă importantă: Conform regulamentului adăpostului, NU este permis să aduceți hrană, recompense, pături sau alte obiecte. Cel mai mare cadou pe care îl puteți face este timpul, atenția voastră și un „share” care poate salva o viață. Hai să transformăm o vizită într-o șansă reală la adopție!”, este mesajul postat în grupul de Facebook – Protecția Animalelor Cluj-Napoca.