Copiii învață empatia la școală: „Ora cu și pentru animale”, noua materie opțională care ar putea fi extinsă la nivel național. Cristina Ghiță, inspector general adjunct al ISJ Ilfov: „A avut un impact maxim”

O nouă materie opțională a fost introdusă la gimnaziu, în județul Ilfov: “Ora cu și pentru animale”, care ar putea fi extinsă la nivel național. Cristina Ghiță, inspector general adjunct al ISJ Ilfov, una dintre inițiatoarele proiectului, susține că programul-pilot este un succes în școlile de lângă București.

O nouă materie în școli

Noua materie opțională din școli este o oportunitate atât pentru dezvoltarea empatiei, a educației civice a copiilor și a unor abilități speciale, din primii ani de școală, cât și pentru profesorii care aleg să predea această disciplină, pentru că astfel își pot completa mai ușor norma didactică. Cristina Ghiță spune că orele de educație pentru protecția și îngrijirea animalelor sunt predate de profesori abilitați din punct de vedere pedagogic.

„Important este să-și dorească, pentru că nu va preda niciodată un profesor care nu iubește animalele. S-a dovedit că impactul a fost unul uriaș, iar anul acesta mai mulți profesori au accesat opționalul. Au predat profesori de Biologie, de Geografie, chiar și de Sport am avut.Profesorul de Biologie își dorește să predea, pentru că își pune în valoare cunoștințele.

La fel și cel de Geografie. Profesorii de Psihologie ar putea preda, dar aceștia sunt la liceu. La gimnaziu sunt discipline precum Educație socială sau Educație civică și cei care predau aceste materii și-au dorit să preia și această oră. Și-ar dori mai multe ore din această materie, dar ne restricționează planurile cadru, pentru că este un număr limitat de opționale la nivelul unei clase”, a declarat Cristina Ghiță, scrie Jurnalul.

Ora cu și pentru animale

Aceasta a subliniat că părinții care au aflat de această materie au cerut-o pentru copiii lor, iar elevii au fost foarte entuziasmați. Cristina Ghiță susține că își dorește extinderea acestei materii opționale, în strânsă legătură cu profilul absolventului, inclusiv la liceu. Materia a fost deja inclusă la grădiniță.

„Am primit o serie de sugestii de clarificări pentru îmbunătățire, ceea ce înseamnă că a avut un impact maxim și asupra celor care au analizat și au acordat atenție maximă, deci își asumă implementarea acestei programe. Am ținut cont de sugestiile lor, am ajustat materialul, l-am trimis pe 12 decembrie, iar acum așteptăm ordinul de ministru”, a explicat Cristina Ghiță.

Opționalul, susținut de ONG-uri și specialiști, așteaptă ordinul de ministru

Un ordin de ministru în luna ianuarie ar permite definitivarea schemei orare și încadrarea fiecărui profesor, astfel ca din anul școlar 2026-2027 să poată fi aleasă această materie la nivel național, a punctat inspectorul general adjunct al ISJ Ilfov. Un rol cheie îl au ONG-urile și adăposturile pentru animale:

„Deja există astfel de colaborări. Acesta e chiar un element original și forte al proiectului, pentru că se bazează pe exemple concrete din partea specialiștilor care vin la clasă și le vorbesc elevilor despre toate nevoile animalelor. Sunt medici veterinari, ONG-iști, dresori și alți specialiști care au intrat în contact cu elevii. Sunt oameni abilitați, sunt partenerii noștri care vin în clasă sau copiii merg la adăposturi sau la cabinete veterinare, unde beneficiază de consiliere”, a transmis Cristina Ghiță.

Impactul animalelor asupra elevilor

Aceasta a dezvăluit că animalele au avut un impact pozitiv asupra copiilor cu nevoi speciale: „Am avut 70 de copii pe care i-am dus acum o lună la o organizație cu activitate ecvestră, având inclusiv terapii bazate pe cai, iar copii cu probleme de comunicare sau de comportament, diagnosticate sau nu, au arătat imediat o schimbare în bine. Le-a plăcut foarte mult, s-au jucat, au călărit, sub asistența profesioniștilor.

Se făcuse noapte și nu mai doreau să plece. Un specialist care merge în toată Europa să potcovească le-a arătat cum se face potcovitul cailor. Am avut și dresori de câini pentru terapii, pentru găsirea persoanelor sau a substanțelor interzise. Consiliul Județean Ilfov a mai folosit terapii cu animale – câini, pisici sau cai”.

În anul școlar 2025-2026, opționalul a fost introdus la 14 clase, cu 25 de copii fiecare, din 13 școli. Se face o oră pe săptămână, însă se poate extinde programul la Școala Altfel, Săptămâna Verde sau orice altă activitate școlară.

„Există deja un auxiliar care vine în sprijinul orei, iar profesorii îl folosesc. Este în format digital. Avem un astfel de material didactic pentru fiecare dintre cele 5 module și domenii de conținut din programă”, a punctat Cristina Ghiță.

Experții au stabilit primele trei competențe generale pe care le dezvoltă această nouă disciplină opțională: utilizarea cunoștințelor despre lumea animalelor pentru înțelegerea relațiilor cu mediul de viață și dezvoltarea responsabilității; dezvoltarea capacității de a interpreta nevoile animalelor pentru îngrijirea corectă și protecția acestora și evaluarea relației dintre oameni și animale, pentru a fundamenta decizii responsabile, în acord cu principiile etice și preventive.