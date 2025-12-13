Ultima acțiune de informare și control din acest an privind deținerea legală a câinilor a fost desfășurată recent în Sectorul 5 al Capitalei, de echipe mixte ASPA și Poliția Locală, cu sprijinul Jandarmeriei. Scopul principal al acestei inițiative este creșterea responsabilității proprietarilor de animale și asigurarea siguranței atât a oamenilor, cât și a câinilor din oraș.

85 de câini verificați în Sectorul 5

Din cele 116 locuințe verificate, în 59 dintre ele au fost identificați 85 de câini: 28 de câini de rasă și 57 de rasă comună sau metiși. Dintre câinii fără pedigree, doar 30 erau sterilizați, iar 34 microcipați. Pentru a ajuta proprietarii, medicii veterinari de la cabinetul Hands&Paws Vet au microcipat 11 câini direct pe teren.

În urma verificărilor, polițiștii locali au emis notificări privind obligativitatea sterilizării și/sau microcipării, oferind un termen de 30 de zile pentru intrarea în legalitate. De asemenea, proprietarii care nu au fost găsiți acasă au primit 43 de invitații pentru a-și prezenta câinii.

Cum poți microcipa și steriliza gratuit câinele tău

Dacă deții un câine de rasă comună și nu este încă sterilizat sau microcipat, poți beneficia de aceste servicii gratuit. Programările se fac la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00–16:00. Microciparea și sterilizarea sunt pași esențiali pentru sănătatea animalului tău și pentru prevenirea abandonului sau a situațiilor periculoase în comunitate.