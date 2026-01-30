Primii câini din lume dresați să depisteze cancerul de colon mai rapid decât medicii / În doar 10 secunde știu dacă ești bolnav sau nu

În urmă cu doi ani, organizația caritabilă Medical Detection Dogs a început un studiu inovator pentru a învăța șapte câini cum să detecteze tumorile mirosind probe de urină de la pacienții din spital.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Câinii din Marea Britanie sunt primii din lume dresați să depisteze cancerul de colon

În prezent, cocker spanielii Mango, Callie și Dotty, labradorii Hetty, Rosie și Jodie și retriever-ul Willow dau semne reale de succes. Patrupedele au demonstrat că pot detecta cancerul colorectal și acum sunt în faza de a efectua „teste oarbe” dificile înainte ca rezultatele studiului să devină oficiale.

Organizația caritabilă speră că aceste animale vor oferi o metodă precisă și mai sensibilă de detectare a cancerului în stadiu incipient mai rapid decât oamenii, ceea ce ar putea îmbunătăți rezultatele medicale și ar putea ajuta la salvarea de vieți.

Toți câinii din studiu sunt antrenați să detecteze boala Parkinson, pseudomonas, COVID-19, boala Addison și afecțiuni cardiace precum sindromul de tahicardie posturală ortostatică.

Pas uriaș în medicină

„Organizația caritabilă investighează mirosul bolilor de 15 ani, dar proiectul nostru privind cancerul intestinal este relativ recent”, a precizat Gemma Butlin, șefa departamentului de comunicare. „Studiul privind cancerul intestinal este nou pentru noi, dar detectarea nu. Câinii dau semne că pot detecta mirosul cancerului intestinal, dar nu am făcut încă testarea care ne va oferi rezultatele oficiale. Asta va fi peste câteva luni”, a completat aceasta, scrie goodnewsnetwork.

În ce constă programul

Programul presupune antrenament timpuriu al mirosului, învățarea „jocului” în care trebuie să detecteze o boală în recipiente cu probe de urină. Cu alte cuvinte, câinii sunt puși să învețe să adulmece boala pacienților.

Borcanele cu probe provin de la spitalele universitare Hull și sunt plasate pe suporturi metalice interactive proiectate de Open University, care transmit informații către un computer. Fiecare adulmecare este înregistrată, iar patrupedele le arată oamenilor de știință printr-un semnal, cum ar fi să stea nemișcate, dacă detectează cancer. Ulterior, câinii sunt recompensați cu recompense și îmbrățișări.

„Trebuie să dovedim că pot detecta cancerul de colon. Din punctul nostru de vedere, fiecare stand are un exemplu de urină și ei adulmecă. Când simt mirosul, ne dau un semnal, cum ar fi să stea jos sau să stea în picioare, pentru a indica mirosul. Dacă identifică o probă pozitivă, ceea ce durează mai puțin de 10 secunde, vor primi o mulțime de recompense, îmbrățișări și afecțiune”, a declarat Butlin.

Câinii sunt dresați de mici

Fiecare câine petrece timp creând legături cu dresorul său și „distrându-se mult” în acest proces. „Primul și cel mai important lucru este că trebuie să dovedim că pot mirosi cancerul din probe”, a explicat ea. „În acest moment, i-am determinat să miroasă 1 ml de urină per recipient – ​​ceea ce, după cum vă puteți imagina, este o cantitate minimă. Multe persoane care au furnizat probele au și alte boli pe care câinii trebuie să le detecteze prin miros”.

Metoda este deja utilizată pentru a detecta cancerul de prostată și de vezică urinară prin intermediul acestor probe de urină. Câinii s-au alăturat organizației caritabile când aveau doar opt săptămâni și proveneau de la crescători sau adăposturi.