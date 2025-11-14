Louis, prima pisică din lume care a urcat pe trei vârfuri montane fără niciun ajutor. Felina este o vedetă internațională

O pisică a devenit prima și singura felină din lume care a parcurs traseele montane Three Peaks, Catbells și The Great Ridge fără niciun ajutor.

Pisica Louis și aventurile sale pe munte

Persana în vârstă de opt ani, pe nume Louis, a avut întotdeauna o dorință de aventură. Stăpâna sa, Jess Peters, știa că nu va fi niciodată fericită ca pisică de casă, dar nu și-a imaginat niciodată că spiritul aventurier al felinei se va transforma în pasiune.

„Demonstrează că poate face față unor provocări mult mai mari decât am crezut vreodată că este posibil când am început această călătorie”, a declarat Jess, de meserie inginer aerospațial. „Chiar nu există nimic care să o oprească. Nu călătorește niciodată într-un geantă de transport sau în rucsac, ci pur și simplu merge pe trasee ca orice alt excursionist”.

Stăpâna ei și-a dat seama că nu este o pisică de casă

Inițial, Jess plănuise să o țină pe Louis ca pisică de casă, dar după ce a reușit să se strecoare afară de câteva ori și a fost găsit explorând zona, și-a dat seama că era născută pentru aventură.

Ea și partenerul ei, Dan, au scos pisica la plimbare prin grădina lor în lesă, înainte de a se îndrepta spre pădure. Nu părea însă suficient. Jess, care mai are șase pisici, a spus: „Tragea încontinuu de lesă și voia să meargă mai departe. Întotdeauna mi-am dorit să urc pe cele Trei vârfuri montane, așa că am decis să încercăm cu Louis. Dacă nu-i plăcea, eram pregătiți să ne întoarcem și să mergem acasă. Dar abia aștepta să înceapă; să preia conducerea”, scrie WTJ.

Când a ajuns pe vârful Snowdon, la 1.068 de metri înălțime, era clar că nu este o pisică obișnuită. După ce au escaladat Ben Nevis, cel mai înalt vârf din Marea Britanie, și Scafell Pike din Districtul Lacurilor, au depus cererea pentru recunoașterea titlului său, mai ales că ascensiunile sale începuseră să atragă atenția.

O mică vedetă printre iubitorii de munte

„Oamenii care ne-au întâlnit în drumeții se tot uitau și spuneau: «Aia e o felină care urcă muntele?». Ne-a făcut întotdeauna să râdem. După un timp, ne-am săturat de oamenii care ne întrebau despre Louis și drumețiile lui; așa că am făcut fluturașe de împărțit. A fost o realizare incredibilă, deși ne-a făcut să ne dorim mai mult”, a precizat stăpâna pisicii.

Înarmați cu o haină termică, vestă de corp și o pătură, Louis, Jess și Dan au acceptat următoarea lor provocare – Catbells și traseul The Great Ridge Circular. Pisica a parcurs cu ușurință traseul de patru mile, cu câteva dealuri abrupte, și drumeția de opt mile în jurul traseului montan circular.

Realizarea sa a contribuit la strângerea de fonduri pentru Cats Protection, în speranța că povestea sa va ajuta și alte pisici să ducă o viață mai bună. Jess a adăugat: „Dacă putem folosi povestea lui și pentru a face bine, acesta este cel mai bun rezultat dintre toate. A făcut totul cu pasiune și s-a cocoțat mândră pe vârf. A fost cea mai lungă și mai grea plimbare a sa de până acum, dar a reușit. Pur și simplu nu există munte suficient de înalt pentru ea”.