Adio plimbări gratis pentru animalele de companie. Stăpânii de pisici și câini trebuie să le plătească bilet separat în transportul public

Stăpânii de animale, care își plimbă câinii și pisicile cu tramvaiul sau autobuzul, vor fi nevoiți să le plătească bilet separat. Măsura este deja adoptată în câteva oraşe din România. Ideea a fost inspirată din alte state europene după ce tot mai mulţi proprietari au început să urce în mijloacele de transport în comun cu animalele de companie, inclusiv cu cele mari.

Transportul public se adaptează la animalele de companie

În Reşiţa, de pildă, sunt înregistrate aproximativ două mii de câini de companie. Rasele mici sau pisicile pot călători gratuit în braţele stăpânilor. Însă animalele de talie mare, care ocupă mai mult loc, au nevoie de bilet de transport.

„Pentru câinii de talie mare, ăștia trebuie să aibă lesă, botniţă şi trebuie să plătească bilet de trei lei pentru durata călătoriei”, a precizat Laurenţiu Stanciu, director Serviciul Transport Urban Reșița, pentru Știrile Pro Tv.

Cât costă o călătorie cu avionul sau trenul

Căţeii și pisicile pot călători cu avionul sau cu trenul. Spre exemplu, Tarom acceptă animale în cabinele de pasageri cu anumite condiții: trebuie să aibă cip, paşaport, să fie curate, sănătoase și liniștite și să nu cântărească mai mult de 8 kilograme, cu tot cu geanta de transport. Serviciul costă de la 60 de euro în sus și trebuie rezervat, deoarece la bord nu pot urca mai mult de doi sau trei pasageri blănoși.

Stăpânii pot lua pisici, câini de talie mică și păsări în colivie în tren, fără plată, însă doar la clasa a doua. În cazul animalelor mai mari, tariful este de 50% din prețul unui bilet Regio, pentru adulţi, pe acelaşi parcurs. Excepţie de la regulă sunt rasele periculoase.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în țara noastră există peste 14.000 de structuri de primire turistică. Aproape 6000 se declară pet-friendly.

„Primim animale de companie, pisici, câini şi altele, le oferim condițiile ca şi clienților noștri, dacă sunt cerințe de, nu ştiu, vase de apă, litiera, le punem la dispoziție”, a declarat Costică Mratic, reprezentant hotel.

Orașele din România care cer bilet separat pentru animale

Animalele de talie mare au nevoie de bilet special în Capitală, Timişoara, Oradea, Cluj, Iaşi și Reșița. Conform deciziei Consiliului Local Reșița, accesul animalelor de companie este permis în mijloacele de transport în comun din municipiu, dar stăpânii trebuie să achite un bilet separat pentru aceștia. Sunt și excepții.

„Pentru transportarea animalelor de companie trebuie deținut un titlu de călătorie separat, conform tarifelor stabilite de operatorul local de transport, cu excepția câinilor utilitari care însoțesc persoane cu dizabilități sau a câinilor de serviciu care sunt exceptați de la purtarea botniței și sunt transportați gratuit”, se arată în referatul de aprobare care însoțește hotărârea CL Reșița, scrie presa locală.

„În ceea ce privește regulamentul de transport al animalelor pe mijloacele noastre de transport, am adaptat regulamentul și permitem accesul acestora, cu câteva lămuriri. În sensul în care animalele mici pot fi ținute în brațe, iar animalele de talie medie, lângă stăpân, cu botniță, bineînțeles, pentru care se va plăti titlu de călătorie. Există unele rase de câini care vor avea interzis, rase mai periculoase, să spun așa, prin lege.

Regulamentul a fost adaptat legislației în vigoare. Practic, noi nu am inventat toate regulamentele astea, doar am adaptat regulamentul ca să facem un transport în comun cât mai modern”, a explicat Laurențiu Stanciu, directorul general al TUR.

