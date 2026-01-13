Ultimul cuvânt al mamei muribunde a fost numele câinelui ei. Momentul în care Coconut e adusă la spital a devenit una dintre cele mai emoționante despărțiri văzute vreodată (VIDEO)

Momentul sfâșietor în care o cățelușă își ia rămas bun de la stăpâna ei înainte de a muri a emoționat internetul. Coconut, o cățelușă în vârstă de 6 ani, o combinație între Pomeranian și Chihuahua, a fost adoptată de Marilyn Kirschner chiar înainte de pandemia de Covid. Fiica ei, Lindsay Kirschner, în vârstă de 42 de ani, susține că patrupeda și mama ei „au devenit o gură de oxigen una pentru cealaltă” pe parcursul pandemiei și inseparabile.

Povestea lui Coconut, cățelușa care a simțit că stăpâna ei își trăiește ultimele clipe și a fost lăsată să-și ia rămas bun

Din păcate, Marilyn a fost internată în spital în noiembrie 2025, unde a petrecut două săptămâni luptând pentru viața ei. Abia a fost conștientă pe tot parcursul, dar a rostit un singur cuvânt: „Coconut”. Pentru Lindsay, din Studio City, California, a fost extrem de important ca mama ei și Coconut să aibă șansa de a-și lua rămas bun și s-a asigurat că au primit o ultimă îmbrățișare.

„Odată ce am știut că va muri, misiunea mea a fost să-i ofer lui Coconut ocazia să-și ia rămas bun. Legătura dintre ele era atât de puternică, încât nu voiam să creadă că mama ei a plecat pur și simplu și nu s-a mai întors. Uneori mă uit la ea și văd tristețe în ochii ei și știu că înțelege ce s-a întâmplat. La început a fost foarte anxioasă în spital; era suprastimulată de toate mirosurile noi și de aparatele. Dar imediat ce a făcut legătura, s-a relaxat și a adormit pe burta mamei”, a declarat ea pentru Newsweek.

Coconut a refuzat să mănânce

După ce mama ei a murit, Lindsay a luat-o pe Coconut la ea, iar cele două au jelit împreună pierderea tragică. Faptul că este responsabilă pentru câinele mamei sale îi oferă lui Lindsay un scop, mai ales în zilele în care se simte deosebit de pierdută în mijlocul durerii.

Nu a fost ușor pentru Coconut să se adapteze, dar Lindsay îi oferă mult timp și dragoste pentru a o ajuta să se simtă în siguranță. Ea mai are un câine surd în vârstă de 14 ani, cu probleme medicale, și nu era sigură cum vor interacționa cei doi câini. Dar cățelușa învață de la prietena ei mai în vârstă.

„Coconut nu a mâncat în primele cinci zile și a fost vizibil anxioasă, dar învață rutina noastră. Încerc să-mi reamintesc că întreaga ei lume a fost dată peste cap, așa că va dura ceva timp să-i câștig încrederea și sentimentul de siguranță”, a spus Lindsay.

„Coconut este singura parte vie care mi-a mai rămas din mama. A adus atât de mult soare prin întuneric și îmi amintește că mama ar vrea să mergem mai departe. Oamenii cred că aducerea ei în casa mea este un dar pe care i l-am făcut mamei mele, dar ea este cel mai mare dar pe care mama mi l-a dat vreodată”.

Conexiune puternică

Se pare că impulsul de care avea nevoie Coconut nu a venit de la Lindsay sau de la câinele ei, ci mai degrabă de la iubitul ei. Au avut „o conexiune instantanee”, potrivit lui Lindsay, iar acum întreaga ei lume se luminează de fiecare dată când el intră în cameră.

Cuplul este hotărât să-i ofere lui Coconut cea mai bună viață posibilă și să o facă să se simtă în siguranță în casa ei: „Micuța ei personalitate strălucește tot mai mult. A început să se joace cu jucării și am văzut-o făcând zoomies de câteva ori. A învățat de la câinele meu mai în vârstă cum să obțină exact ceea ce își dorește, fie că este vorba de îmbrățișări sau recompense. Coconut este incredibil de inteligentă și afectuoasă și devine din ce în ce mai independentă pe măsură ce începe să se simtă în siguranță”, potrivit stăpânei.