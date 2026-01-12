Cruzimea oamenilor nu are limite. Cățelușă torturată de stăpâni cu zgardă electrică, salvată de Casa lui Patrocle: „O curenta la întâmplare, fără să facă nimic. Era un accesoriu anti-lătrat”

Adăpostul de animale Casa lui Patrocle – Animal Rescue din județul Suceava a relatat un caz șocant despre o cățelușă găsită cu o zgardă ciudată la gât, rătăcind pe străzi. Deși era îngrijită, nimeni nu o căuta. În plus, nu avea nici microcip.

Crina, cățelușa găsită pe străzi cu o zgardă electrică

Ajunsă în adăpost, cățelușa Crina a început să se comporte ciudat: se oprea brusc, se încorda și tremura fără motiv. Casa lui Patrocle au dus-o la medicul veterinar și, surprinzător, analizele i-au ieșit bune. Totuși, ceva dădea cu virgulă! De ce se comporta ciudat patrupeda?

Ulterior, adăpostul de animale i-a scos zgarda de la gât, moment care i-a șocat pe reprezentanții de la Casa lui Patrocle. Crina purtase o zgardă electrică, defectă, care o curenta la întâmplare, fără să facă nimic.

Pedepsită pentru că lătra

Potrivit oamenilor care au văzut cățelușa postată pe rețelele sociale, era un accesoriu „anti-lătrat”. Vecinii s-au plâns de zgomot și recurgeau la amenințări, așa că stăpânii patrupedei au ales cea mai cruntă metodă. Acum s-a refăcut și are nevoie de o casă iubitoare, unde să nu trăiască înconjurată de frică.

Mesajul transmis de Casa lui Patrocle

„Crina a fost găsită rătăcind cu o zgardă ciudată la gât și cu pași nesiguri, ca un câine care habar nu avea dacă trebuie să fie atunci acolo. Părea îngrijită, dar nimeni nu o căuta. Microcip nu avea.

În adăpost, corpul ei a început să trădeze ce nu se vedea: se oprea brusc, se încorda, tremura fără motiv. Analizele erau bune. Atunci am scos zgarda și am constatat că nu era una obișnuită. Era o zgardă electrică, defectă, care o curenta la întâmplare, fără să facă nimic.

Adevărul a venit mai târziu, odată cu oamenii care au văzut-o postată pe pagină. Fusese folosit un accesoriu „anti-lătrat”. Vecinii se plângeau de zgomot și amenințau în fel și chip. Ca să fie liniște, au ales durerea. Iar când Crina a ajuns la noi, n-au mai cerut-o înapoi.

Crinuța nu este și nu a fost vreodată un câine problematic. Este unul căruia i s-a pedepsit vocea. Un suflet învățat că a se exprima doare. Acum e în siguranță. Fără zgardă, fără stres, cu glasul intact. Caută o casă unde lătratul nu e vină și existența nu se plătește cu frică. Crina are nevoie de un om care știe că viața face zgomot și că iubirea nu se impune cu șocuri!”, a scris Casa lui Patrocle în mediul online.