Kent Worldwide lansează WellJoy, marca de recompense și suplimente ce promite o viață mai sănătoasă pentru animalele de companie

Kent Worldwide, o afacere de familie cu peste 100 de ani de experiență în îngrijirea necuvântătoarelor, lansează WellJoy, brandul global ce va oferi recompense de calitate superioară și suplimente cu multiple beneficii pentru animalele de companie, concepute special pentru susținerea unei vieți mai sănătoase și mai fericite.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

WellJoy – recompense și suplimente premium pentru animalele de companie

Fondată în 1927, Kent Worldwide a dedicat generații întregi îmbunătățirii sănătății animalelor. WellJoy reprezintă următorul pas al acestui angajament, alăturându-se unui portofoliu de mărci care include World’s Best Cat Litter și Native.

„WellJoy reprezintă angajamentul continuu al Kent Worldwide de a face ceea ce este corect și mai bun pentru animalele noastre. Aplicând un secol de cunoștințe nutriționale, capacitate de cercetare și expertiză în formulare în spațiul modern de îngrijire al animalelor de companie, am creat produse proactive pentru bunăstarea animalelor de companie care îmbunătățesc legătura dintre om și animal.

WellJoy nu este doar un brand. Îl vedem ca pe o mișcare care celebrează oamenii ce acordă prioritate unei vieți mai sănătoase și mai fericite animalelor lor de companie”, spune Marcelo Ginestel, vicepreședinte al departamentului de marketing al Kent Worldwide, potrivit prnewswire.com.

În centrul gamei WellJoy se află formula sa brevetată GutBoost, un amestec biotic multistratificat prezent în fiecare produs, care combină:

Prebiotice și probiotice sau postbiotice specifice pentru a susține un microbiom intestinal echilibrat;

Enzime digestive pentru a ajuta la absorbția ingredientelor vizate;

Ingrediente funcționale și nutrienți selectați pentru a satisface nevoile specifice ale pisicilor și câinilor.

Concepută pentru a susține microbiomul intestinal al animalului de la cap și până la coadă, gama de produse WellJoy oferă un real sprijin nevoilor populare ale animalelor de companie, inclusiv sănătatea dentară, susținerea articulațiilor, sănătatea pielii și a blănii, imunitatea pe tot parcursul anului, starea de liniște și sănătatea tractului urinar.

Citește și: