Specialiștii din industria hranei pentru animale privesc cu optimism precaut anul 2026, arată rezultatele unui sondaj realizat de Petfood Industry. În general, datele sugerează o creștere stabilă, dar modestă, cu accent pe inovație și marketing, în timp ce companiile navighează incertitudinile consumatorilor și provocările operaționale.

Perspective generale pentru industria hranei pentru animale în 2026

Când au fost întrebați despre performanța generală a industriei, respondenții au arătat prudență:

33% au prezis o creștere modestă, cu posibilă consolidare a pieței.

28% se așteaptă la o performanță similară cu cea din 2025.

Doar 17% anticipează o creștere puternică în majoritatea sectoarelor.

22% se așteaptă la o ușoară scădere sau la dificultăți majore.

Ce înseamnă: 2026 va fi probabil un an de performanță moderată și potențială consolidare a pieței, doar unul din șase profesioniști estimând creștere puternică, iar aproape un sfert pregătindu-se pentru scădere.

Previziuni de venituri pentru 2026

Proiecțiile de venituri arată un optimism moderat:

33% dintre respondenți se așteaptă la o creștere de 1-5% pentru afacerile lor.

22% prevăd o creștere mai robustă de 6-10%.

13% estimează extindere de 11-15%, iar alți 13% anticipează creștere de peste 16%.

Totuși, 10% se așteaptă la venituri stabile, iar alți 10% prevăd scădere.

Ce înseamnă: Aproape 70% dintre profesioniști se așteaptă la creștere, dar concentrarea în intervalul modest de 1-5% arată un optimism prudent, temperat de incertitudinea economică și provocările pieței.

Planuri de investiții pentru 2026

Prioritățile de investiții sunt împărțite între două domenii principale:

Inovație și dezvoltarea de produse noi – 39%

Marketing și consolidarea brandului – 39%

Cercetare și dezvoltare – 9%

Modernizarea facilităților, angajări și îmbunătățirea lanțului de aprovizionare – aproximativ 4% fiecare

Ce înseamnă: Companiile mizează pe inițiative vizibile pentru clienți – inovație și marketing – mai degrabă decât pe infrastructură operațională, semnalând un focus strategic pe diferențiere și creșterea cotei de piață.

Tendințe în hrana pentru animale în 2026

Ingredientele funcționale pentru beneficii de sănătate specifice sunt trendul principal, fiind menționate de 50% dintre respondenți. Alte tendințe includ:

Formate proaspete, crude sau minim procesate – 22%

Diete personalizate – 22%

Transparență și trasabilitate a ingredientelor – 6%

Surse alternative de proteine și sustenabilitate – 0%

Ce înseamnă: Accentul major este pe ingrediente funcționale și beneficii pentru sănătate, în timp ce sustenabilitatea rămâne pe plan secund. Consumatorii par să fie mai interesați de performanța nutrițională decât de impactul ecologic.

Cele mai mari provocări în 2026

Principala provocare pentru industria hranei pentru animale este comportamentul imprevizibil al consumatorilor:

Schimbarea preferințelor consumatorilor – 39%

Tarife și politici comerciale globale, costuri și disponibilitate materii prime, provocări în forța de muncă – câte 17%

Modificări legislative și adoptarea AI – aproximativ 6%

Ce înseamnă: Profesioniștii consideră că schimbările în preferințele clienților reprezintă provocarea principală, mai presus de problemele operaționale precum costurile sau tarifele, reflectând grija pentru menținerea relevanței pe o piață dinamică.