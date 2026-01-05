Pisică a străzii, prinsă în pereții unui subsol timp de 11 zile: „E foarte comun pentru felinele vagaboande să se ascundă de oameni” (VIDEO)

Luna, o pisică din Wisconsin, s-a ascuns în pereții unui subsol timp de 11 zile, după ce a fost sterilizată. Înainte de această intervenție, Luna trăia pe străzi și a fost salvată de Danielle, voluntară a unei asociații pentru animale. Aventura felinei pentru supraviețuire a început imediat după sterilizare.

Pisică prinsă în propria ascunzătoare

Potrivit publicației People, Danielle a adus-o pe Luna acasă pentru a o îngriji după operație. Fiind într-un spațiu necunoscut, Luna a căutat prin toată casa un loc în care să se ascundă pentru a se simți în siguranță. Pisica a găsit o gaură în peretele băii de la subsol, a intrat și a rămas acolo timp de 11 zile.

„Am început să mă panichez. Am pus o capcană în baie și am presupus că va ieși imediat”, a declarat Danielle.

Deși Danielle a pus mâncare în perete, felina nu dădea semne că vrea să iasă. Văzând că nici după 24 de ore Luna nu iese din ascunzătoare, ea a chemat ajutoare, însă nimeni nu a reușit să scoată pisica. Prietenii și familia femeii au venit în fiecare zi pentru a încerca să scoată pisica din perete. Au adus camere video pentru a o găsi mai ușor și chiar au bătut găuri în perete, însă fără rezultat. Tot ce era vizibil pe camere erau ochii mari și sclipitori ai pisicii.

Misiune contra cronometru pentru salvarea felinei

După 11 zile, Luna a ajuns într-o zonă a peretelui în care Danielle putea, în sfârșit, să ajungă. Cea care a reușit să scoată pisica a fost angajata firmei de construcții pe care femeia a chemat-o în prima zi. Aceasta, însă, s-a ales cu o mușcătură din partea Lunei. A fost nevoie ca angajata să fie transportată la spital pentru administrarea unor antibiotice. Ea a recunoscut totuși că ar mai salva felina încă o dată.

„Este ireal cum pisica a reușit să trăiască 11 zile fără apă și mâncare”, a precizat Kristina, muncitoarea care a scos-o pe Luna din perete.

După ce misiunea de salvare a fost dusă la bun final, pisica a fost dusă la veterinar pentru un control medical. Ulterior, felina a fost lăsată în libertate, alături de alte pisici ale străzii.

„Este foarte comun ca o pisică sălbatică să vrea să se ascundă de oameni dacă este adusă într-un loc necunoscut. Toți erau îngrijorați pentru că nu plângea și nu mânca, dar, ca majoritatea pisicilor, Luna este o supraviețuitoare, iar după 11 zile a putut fi găsită și readusă în colonia ei”, au spus reprezentații organizației NIPCO, care se ocupă de prevenirea suprapopulării pisicilor.

