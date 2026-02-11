Câinii de serviciu ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor au devenit un element-cheie în activitatea de investigare penală, fiind implicaţi, în anul 2025, în 105 acţiuni operative pentru depistarea drogurilor, a tutunului, identificarea mirosului uman, dar şi în controale auto, la evenimente culturale sau în percheziţii domiciliare, a informat, în conferinţă de presă, şeful IPJ Bihor, Alin Haniş.

Potrivit acestuia, Compartimentul canin din cadrul Serviciului Criminalistic a fost înfiinţat în octombrie 2024, iar toate funcţiile au fost deja ocupate. În prezent, structura are în dotare 13 câini de serviciu. Patru dintre aceştia sunt specializaţi în detectarea substanţelor stupefiante, a tutunului şi a urmei de miros uman, iar alţi nouă se află în curs de specializare pentru detectarea mirosului uman, a drogurilor, căutarea şi salvarea persoanelor în mediul natural, biodetecţie şi descoperirea de cadavre umane, transmite Agerpres.

Câinii de serviciu, sprijin important în anchetele poliţiştilor

Activitatea câinilor poliţişti completează munca specialiştilor criminalişti, care contribuie constant la identificarea autorilor de infracţiuni prin utilizarea tehnicii şi a mijloacelor criminalistice moderne.

Serviciul Criminalistic al IPJ Bihor a dezvoltat, în plan calitativ, modul de abordare a cercetării la faţa locului, al expertizelor şi constatărilor criminalistice, precum şi implementarea şi verificarea datelor în bazele de date specifice.

În anul 2025, au fost efectuate cercetări la faţa locului în 2.983 de evenimente, iar poliţiştii criminalişti au participat la alte 150 de activităţi operative. Au fost ridicate 2.121 de urme papilare şi 5.094 de alte categorii de urme – biologice, materiale, traseologice sau înscrisuri.

Prin sistemul AFIS au fost identificate 197 de persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni, în 166 de dosare penale. Totodată, au fost realizate 276 de expertize şi constatări criminalistice, fiind examinate 3.387 de materiale, în urma cărora au fost identificate 94 de persoane sau obiecte. În domeniul informatic, au fost efectuate 120 de percheziţii informatice, cu analiza a 416 dispozitive electronice.

Prin integrarea Compartimentului canin şi utilizarea tehnologiilor criminalistice avansate, IPJ Bihor îşi consolidează capacitatea de intervenţie şi investigare, crescând eficienţa în combaterea fenomenului infracţional.