Giurgiu: Bulgar ce transporta cabaline fără documente, cercetat după ce a încercat să dea mită poliţistului de frontieră

Un cetăţean bulgar este cercetat de ofiţerii anticorupţie din România după ce ar fi încercat să dea mită poliţiştilor de frontieră giurgiuveni care l-au depistat în timp ce transporta două cabaline, fără a deţine documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cai transportați fără documente

“În urma unei sesizări formulate de către un poliţist de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu, ofiţerii Serviciului Judeţean Anticorupţie Giurgiu, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează cercetări cu privire la infracţiunea de dare de mită, săvârşită de un cetăţean bulgar, care a încercat să ofere suma de 120 de euro unui poliţist de frontieră, pentru a nu fi dispuse măsurile legale, după ce a fost depistat transportând două cabaline fără documente legale. Astfel, la data de 30 ianuarie, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Giurgiu au oprit pentru control, în zona de competenţă, o autoutilitară care se deplasa către Bulgaria, condusă de un cetăţean bulgar. Cu această ocazie, poliţiştii de frontieră au constatat că în mijlocul de transport erau transportate două cabaline, fără a fi deţinute documentele prevăzute de legislaţia în vigoare”, se arată, marţi, într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu.

Pentru a nu fi dispuse măsurile legale, conducătorul auto ar fi oferit suma de 120 de euro unuia dintre poliţiştii de frontieră, acesta refuzând categoric banii şi sesizând de îndată Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Giurgiu.

Întreaga activitate a fost înregistrată cu aparatura body cam aflată în dotarea poliţistului de frontieră.

La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Serviciului Judeţean Anticorupţie Giurgiu, care a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

Totodată, reprezentanţii Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor Giurgiu au dispus sancţionarea contravenţională a cetăţeanului bulgar, întrucât acesta nu deţinea certificat de comerţ intracomunitar pentru animale vii şi autorizaţie de transport.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost săvârşită fapta.