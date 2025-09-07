Clasamentul celor mai liniștite rase de câini, recomandate de veterinari și știință pentru familiile cu copii și alte animale de companie

Câinii sunt recunoscuți pentru loialitatea și diversitatea comportamentală. De la animale de pază la patrupede de companie pentru familiile cu copii, caracterul unui câine joacă un rol major în compatibilitatea acestuia cu diferite medii. În acest context, cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au realizat unul dintre cele mai cuprinzătoare studii despre agresivitatea și calmul canin, publicat în Scientific Reports, analizând comportamentul a mii de câini.

O cercetare realizată de Universitatea din Helsinki a analizat date provenind de la 9.270 de câini, dintre care 1.791 au prezentat comportament agresiv față de oameni, iar 7.479 nu au manifestat agresivitate. Analiza a integrat factori precum comportamentul, demografia și mediul în care trăiesc animalele, confirmând că agresivitatea nu este determinată doar de rasă, ci pleacă de la o combinație de motive.

Cum a fost realizat studiul: peste 9.200 de câini analizați

Echipa de cercetare a evaluat un set de date extins, care a inclus 9.270 de câini, dintre care 1.791 prezentau comportament agresiv față de oameni, iar 7.479 erau lipsiți de agresivitate. Analiza a luat în calcul date demografice (vârstă, sex, rasă), comportamente (reacții la oameni și alți câini), influențe sociale (mediul urban vs. rural, tipul de familie).

Rezultatele au confirmat că agresivitatea nu este determinată exclusiv de rasă, ci este influențată de o combinație de factori. Totuși, anumite rase s-au arătat mai calme sau, dimpotrivă, mai agresive.

Rasele predispuse la agresivitate

Conform studiului, rasele cu cea mai mare predispoziție spre agresivitate sunt:

Rough Collie sau „Collie cu păr lung”;

Pudelul miniatural și mediu;

Schnauzerul pitic.

Aceste rezultate au surprins parțial iubitorii de animale, întrucât multe dintre rase sunt considerate potrivite pentru familie. Totuși, cercetătorii subliniază că educația, socializarea timpurie și mediul de viață sunt factori determinanți în apariția comportamentelor agresive.

„Am descoperit o legătură interesantă între impulsivitate, comportamentul compulsiv și anxietatea de separare. La oameni, tulburarea obsesiv-compulsivă (TOC) apare adesea împreună cu tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD), dar e prima dată când același lucru a fost observat la câini”, spune Milla Salonen de la Universitatea din Helsinki.

Care sunt cele mai pașnice rase de câini

Labrador Retriever – „câinele universal al familiei”

Labradorii se află constant în topul celor mai iubite rase din lume, iar motivele sunt evidente: prietenoși, răbdători și extrem de sociabili, tolerează bine prezența copiilor și a altor animale, evită conflictele cu alți câini, alegând mai degrabă retragerea decât confruntarea.

Această natură calmă îi recomandă nu doar ca animale de companie, ci și în roluri cheie, precum câini-ghizi pentru persoanele nevăzătoare sau câini de căutare și salvare.

Golden Retriever – loialitate și echilibru

Golden Retrieverii sunt sunt jucăuși, afectuoși și loiali, se integrează ușor într-o familie cu copii și relaționează bine cu alte animale. Popularitatea lor a crescut datorită abilităților de câini de vânătoare, dar și a temperamentului prietenos.

Câinele finlandez de Laponia – echilibru între vigilență și calm

Această rasă nordică de talie medie este recunoscută pentru instinctele sale de păstorit și rezistența în condiții meteo severe. Totuși, în familie, câinele finlandez se remarcă prin temperament calm și afectuos, loialitatea față de familie și adaptabilitatea la viața de interior.

De asemenea, potrivit AKC, următoarele rase sunt apreciate pentru temperamentul liniștit:

Cavalier King Charles Spaniel – este calm, potrivit pentru terapia emoțională;

Setter irlandez – afectuos, energic, totuși prietenos și tolerant;

Beagle, Bulldog, Ciobănesc de Berna, Pug, Newfoundland – considerate unele dintre cele mai blânde și nonagresive rase;

Greyhound, Bichon Frise, Shih Tzu – apreciate pentru calmul lor;

Ciobănescul de Pirinei – protector pașnic, calm și stabil;

Ogar irlandez – un gigant „gentil” cu un temperament blând, în ciuda staturii impresionante;

Komondor – calm, loial și afectuos, deși rezervat.

Ce recomandă veterinarii pentru un câine pașnic

Medicii veterinari atrag atenția că rasa este doar un punct de plecare. Pentru un câine pașnic contează:

socializarea timpurie – expunere controlată la oameni, animale și situații diverse;

dresajul bazat pe recompense și metode pozitive;

activitatea fizică și mentală zilnică;

mediul stabil și lipsit de abuzuri.