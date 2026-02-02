Mulți stăpâni de animale cred că locuința lor este un spațiu complet sigur pentru câini și pisici. Totuși, un medic veterinar atrage atenția asupra unei camere aparent inofensive, care poate deveni extrem de periculoasă – chiar fatală – pentru animalele de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Baia – un spațiu interzis pentru câini și pisici

Rachel Barrack, medic veterinar din New York, avertizează că animalele de companie nu ar trebui lăsate niciodată nesupravegheate în baie, mai ales în apropierea toaletei.

„Vasul de toaletă nu conține apă curată, potrivită pentru consumul câinilor sau pisicilor”, explică veterinarul. Ea recomandă ca capacul toaletei să fie ținut mereu coborât, în special în cazul câinilor de talie mare, care pot ajunge ușor la apă din curiozitate.

Substanțe toxice și produse de curățenie periculoase

Un alt mare pericol din baie îl reprezintă produsele de curățenie. Multe dintre acestea conțin substanțe toxice care pot provoca intoxicații grave sau chiar moartea animalelor.

Rachel Barrack avertizează că:

produsele de curățenie,

cosmeticele,

detergenții,

dezinfectanții

ar trebui depozitate mult peste nivelul la care pot ajunge animalele.

De asemenea, ea recomandă folosirea produselor de curățenie non-toxice și pet-friendly, special concepute pentru casele cu animale.

Confirmarea specialiștilor în curățenie profesională

Avertismentele veterinarului sunt susținute și de Ivan Ivanov, specialist în curățenie profesională din Londra, care afirmă că multe produse de uz casnic pun animalele în pericol.

Conform datelor colectate de compania sa, printre cele mai periculoase produse se numără:

tabletele pentru mașina de spălat vase,

soluțiile pentru cuptoare,

clorul,

detergenții pentru rufe.

Detergenții de podea – un risc ignorat de mulți stăpâni

Detergenții pentru podele sunt deosebit de periculoși, mai ales dacă animalele ling suprafața după curățare.

Produsele pe bază de amoniu pot provoca:

iritații severe,

arsuri chimice la nivelul lăbuțelor,

leziuni ale nasului.

În plus, detergenții concentrați pentru rufe pot rămâne impregnați în textile, provocând iritații ale pielii animalelor.

Specialiștii recomandă folosirea produselor fără parfum, mult mai blânde pentru câini și pisici.

Apa de la robinet – un pericol tăcut pentru animale

Un alt aspect mai puțin cunoscut este calitatea apei de la robinet. Gene Fitzgerald, expert în tratarea apei, avertizează că apa dură ar putea „otrăvi lent” animalele de companie.

Apa dură conține niveluri ridicate de:

calciu,

magneziu,

care, consumate pe termen lung, pot duce la:

infecții urinare,

cistită,

blocaje urinare,

formarea de pietre,

probleme digestive, dentare și ale pielii.

Animalele mici sau cele cu probleme de sănătate preexistente sunt mult mai vulnerabile.

Ce soluții există pentru protejarea animalelor

Calitatea apei diferă în funcție de zonă, așa că nu toată apa de la robinet este periculoasă. Totuși, experții recomandă:

verificarea durității apei din zona ta,

folosirea apei filtrate pentru animale,

consultarea medicului veterinar dacă există suspiciuni.

Deși sistemele de osmoză inversă și distilare pot ajuta, unele soluții de dedurizare conțin sodiu, care poate fi la fel de dăunător pentru animale.

Mici schimbări care pot salva vieți

Baia este una dintre cele mai periculoase camere din casă pentru animalele de companie, din cauza:

apei contaminate,

substanțelor chimice,

produselor de curățenie toxice.

Prin măsuri simple – ținerea ușilor închise, folosirea produselor sigure și atenția la calitatea apei – îți poți proteja animalul și îi poți prelungi viața.

Dacă ai dubii, cel mai sigur pas este să discuți cu medicul veterinar și să adaptezi mediul casei nevoilor prietenului tău necuvântător.

Sursa: Daily Mail