În 2025, produsele și hrana pentru animale au avut prețuri relativ stabile, însă serviciile, în special cele veterinare, au continuat să crească la nivel global. Analiza indicelui prețurilor de consum (CPI) din Europa, Marea Britanie, SUA, Canada și Brazilia arată o presiune bugetară crescută asupra proprietarilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

La Forumul GlobalPETS 2026 de la Istanbul, Andrea Deitert de la NielsenIQ a explicat că hrana pentru animale rămâne sub rata inflației globale, susținând creșterea vânzărilor. Totuși, Sahiba Puri de la Euromonitor avertizează că serviciile vor rămâne scumpe, nu doar în pet market.

Europa: produse stabile, servicii în creștere

În zona Euro, CPI-ul pentru produse și servicii pentru animale a fost 0,7%, mai mic decât inflația generală (1,9%-2,3%). În Spania, hrana și accesoriile au crescut cu 1,4%, dar serviciile veterinare au urcat 3,7%.

Finlanda a înregistrat scăderi la majoritatea produselor, dar serviciile veterinare au crescut cu 4%.

Marea Britanie: serviciile veterinare urcă 7%

Vânzările de produse pentru animale au rămas stabile, dar serviciile veterinare au crescut cu 7,1%. Prețurile au fost mai mari în primele trei trimestre ale anului. Autoritățile investighează sectorul pentru prețuri ridicate și practici anticoncurențiale. Inflația generală a fost 3,6%.

SUA și Canada: servicii mai scumpe decât hrana

În SUA, hrana și accesoriile au crescut ușor (1%-1,2%), în timp ce serviciile pentru animale au urcat 5% și cele veterinare 7,1%. Inflația generală a fost 2,7%.

În Canada, hrana și produsele au scăzut (-1,2%), dar inflația generală a fost 2,4%, ceea ce arată creșteri ale serviciilor.

Brazilia: hrana mai ieftină, servicii mai scumpe

În Brazilia, hrana pentru animale s-a ieftinit cu 4,55%, iar tratamentele veterinare au crescut cu 4,56%. Serviciile de igienă au înregistrat cea mai mare inflație, 7,68%. Inflația generală a fost 4,26%, cel mai scăzut nivel din 2018.