Peste 3.000 de animale se află acum în grija Protecției Animalelor din Marea Britanie (RSPCA), cel mai mare număr înregistrat până acum de organizație. Totalul este chiar mai mare, dacă sunt luați în calcul câinii și pisicile din cele 130 de filiale. În acest context, RSPCA apelează la iubitorii de animale care își doresc să găzduiască, măcar temporar, un patruped.

Adopția tip foster, o realitate a anului 2026

Potrivit publicației DogsToday, numărul de animale care se află acum în grija RSPCA s-a dublat față de anul 2020. Kathryn Logan, coordonatoare a departamentului de foster, a declarat că organizația se află într-un moment de criză.

„În prezent ne confruntăm cu o criză din cauza numărului prea mare de pisici și câini aflați în adăposturi. Deși personalul nostru face tot posibilul pentru ca ei să se simtă iubiți, nu ne dorim ca animalele să trăiască mult timp în adăposturi, motiv pentru care căutăm cu interes familii temporare iubitoare, în care să poată prospera până când le găsim o familie definitivă.”, spune Kathryn.

Deși în luna septembrie au fost repartizate peste 200 de animale în case foster, RSPCA încearcă să caute alți stăpâni dornici de adopție pe termen determinat. „Organizația caritabilă acoperă toate costurile, inclusiv hrana, facturile veterinare, jucăriile și echipamentele, și oferă sprijin constant. Îngrijitorii temporari oferă pur și simplu dragoste, stabilitate și un loc sigur pentru vindecare. Fosterizarea aduce numeroase beneficii, nu doar pentru câini și pisici, ci și pentru îngrijitorii temporari.”, a precizat Kathryn.

În prezent au fost angajați șase coordonatori ai departamentului de foster, care ajută animalele să-și găsească cel mai potrivit cămin temporar, care să le ofere tot ce au nevoie. Procesele de adopție sunt îndelungate și stresante, așa că angajații RSPCA își doresc ca patrupezii să își găsească liniștea, măcar pe termen scurt, într-o familie iubitoare.

Din iubire pentru animale

Maaria Cooper este o iubitoare de animale care colaborează îndeaproape cu RSPCA de 10 ani. În această perioadă, Maaria a adoptat în regim foster mai mult de 50 de pisici și câini. În tot acest timp i-a fost alături cățelușa ei, Nala, pe care a adoptat-o de la RSPCA. Femeia a declarat că foster-ul a început ca o un mod de a-și arăta sprijinul și iubirea față de animalele din adăposturi. „Să îngrijesc animalele care au nevoie de răbdare și înțelegere mi-a dat un scop”, a spus Maaria.

Unele adopții foster au devenit permanente. Vinnie, un bull lurcher, a așteptat patru ani până să fie repartizat temporar cu un cuplu din Surrey. Vinnie s-a atașat imediat de noua ei familie, așa că adopția a devenit oficială.

Tamsin și Jack, un cuplu din Kent, au ținut în regim foster 17 pisici, de-a lungul timpului. „Este greu să îi dai înapoi – majoritatea oamenilor spun că nu știu cum reușim. Dar e plăcut să știi că ai făcut o diferență – îi vezi mergând într-o casă frumoasă și asta te ajută să nu te mai gândești la momentul despărțirii. Avem un album cu fotografii ale pisicilor și puilor pe care i-am avut în foster.”, a declarat Tamsin.

Pentru ca o persoană să fie acceptată ca îngrijitor foster, trebuie să locuiască la distanță de o oră de sediul RSPCA și să se ocupe de animal pe o perioadă de câteva săptămâni sau luni.

