Mulți iubitori de câini își doresc să ofere un cămin permanent unui patruped, însă nu toată lumea poate adopta. Din fericire, există o alternativă care poate schimba complet viața unui câine aflat într-un adăpost: programul foster. Prin acest program, poți să oferi unui cățel o casă temporară, grijă și iubire, fără angajamentul pe termen lung al adopției.

Ce înseamnă să fii foster

A fi foster înseamnă să oferi unui câine un mediu sigur și primitor pentru o perioadă temporară. În acest timp, cățelul se poate obișnui cu viața într-o casă, primește atenția și socializarea de care are nevoie și are șansa să își recapete încrederea în oameni. Practic, tu devii „eroul” lui temporar, pregătindu-l pentru familia definitivă.

Programul de foster pentru câini este oferit și de ASPA București, primul oraș din România care a implementat un program legal de acest tip. Ceea ce face acest program atât de accesibil este faptul că hrana și serviciile medicale sunt asigurate de adăpost, iar tu oferi protecție, afecțiune și timp pentru ca sufletul patrupedului să se vindece și să crească în siguranță.

Cum poți deveni foster ASPA

Procesul este simplu și transparent:

Completează formularul online disponibil pe site-ul ASPA pentru programul foster.

Vei fi contactat de echipa ASPA pentru a stabili ce cățel ți se potrivește cel mai bine.

de echipa ASPA pentru a stabili ce cățel ți se potrivește cel mai bine. Semnează contractul de foster care reglementează perioada și responsabilitățile tale.

care reglementează perioada și responsabilitățile tale. Primește cățelul acasă și începe aventura de a-i oferi un trai mai bun.

Durata perioadei de foster se stabilește împreună, în funcție de timpul tău disponibil și nevoile cățelului. Astfel, chiar și câteva săptămâni sau luni pot face o diferență enormă în viața unui animal aflat într-un adăpost.