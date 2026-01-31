Pisicile nu sunt doar animale de companie adorabile, ci și adevărate enigme biologice. Spre deosebire de câini sau oameni, ele au un metabolism energetic unic, adaptat perfect statutului lor de carnivore obligatorii. Acest aspect influențează direct nevoile nutriționale ale pisicilor și modul în care ar trebui formulată hrana lor zilnică.

Aceste concluzii au fost prezentate de Dr. Anna Kate Shoveller, profesor asociat în cadrul Departamentului de Biosciences Animale al Universității din Guelph, în cadrul Pet Food Conference organizată de American Feed Industry Association (AFIA), la IPPE 2026, în Atlanta.

Pisicile – carnivore obligatorii cu un metabolism special

Din punct de vedere fiziologic, pisicile sunt programate să își obțină energia în principal din proteine de origine animală. Spre deosebire de oameni sau câini, ele nu se bazează pe carbohidrați pentru energie, ci transformă constant proteinele în glucoză, un proces esențial pentru susținerea funcțiilor vitale, în special a creierului, notează Pet Food Industry.

„Pisicile produc permanent glucoză din aminoacizi pentru a-și alimenta creierul mare”, explică Dr. Shoveller.

Un alt detaliu important ține de anatomia digestivă: intestinul subțire al pisicii este mai scurt, având o lungime de aproximativ patru ori mai mare decât corpul, comparativ cu cinci ori la câini și oameni. Acest lucru înseamnă că pisicile au nevoie de proteine foarte bine digerabile și ușor de absorbit.

Problema calculului energiei din hrana pentru pisici

Un punct sensibil abordat de Dr. Shoveller este modul în care este calculată densitatea energetică a hranei pentru pisici. În prezent, majoritatea producătorilor folosesc așa-numita ecuație Atwater modificată, o formulă standard utilizată pe etichetele produselor.

Potrivit cercetătoarei, această metodă este inexactă, mai ales în cazul dietelor bogate în proteine:

„Este un algoritm complet greșit pentru a cuantifica energia din hrană. Practic, îi spui consumatorului că hrana are mai puțină energie decât în realitate.”

Studiile arată că dietele cu un conținut ridicat de proteine cresc semnificativ:

energia brută,

energia digerabilă,

energia cate poate fi metabolizată,

energia netă.



Astfel, atunci când producătorii folosesc calcule standard pentru hrana bogată în proteine, eroarea se amplifică, deoarece aceste proteine au o biodisponibilitate mult mai mare.

Cât de mult contează proteina și fibra în dieta pisicii

Cercetările realizate în laboratorul Dr. Shoveller au analizat diete cu un conținut de proteină brută între 23% și 41%. Rezultatele au arătat că acest interval influențează semnificativ disponibilitatea energiei pentru pisică.

Pe de altă parte, creșterea conținutului de fibre alimentare din dietă (de la 9% la 15%) a dus la:

scăderea energiei digestibile,

scăderea energiei metabolizabile,

scăderea energiei nete.

Acest lucru confirmă rolul important al fibrelor în controlul greutății corporale, fiind utile în special pentru pisicile sedentare sau supraponderale.

Cât de des ar trebui hrănite pisicile

Nu doar compoziția hranei contează, ci și frecvența meselor. Studiul prezentat de Dr. Shoveller a comparat pisici hrănite:

o singură dată pe zi,

de patru ori pe zi.

Pisicile hrănite o dată pe zi au avut:

niveluri mai mari de GLP-1 (un hormon asociat sațietății),

activitate fizică mai scăzută,

un consum energetic total similar cu cel al pisicilor hrănite mai des.

În schimb, pisicile hrănite de patru ori pe zi au fost mai active noaptea, un semn clar că senzația de foame le-a influențat comportamentul.

„Pisicile hrănite de mai multe ori pe zi erau mai active noaptea pentru că le era foame”, explică specialista.

Rolul industriei de hrană pentru animale în sănătatea pisicilor adulte

Dr. Shoveller consideră că industria hranei pentru animale are o oportunitate importantă de a sprijini proprietarii în gestionarea sănătății pisicilor adulte, nu doar prin formularea produselor, ci și prin recomandări clare privind modul de hrănire.

„Industria hranei pentru animale este poziționată strategic pentru a ajuta proprietarii să gestioneze mai bine sănătatea pisicilor adulte”, a concluzionat ea.