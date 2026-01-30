Animalele ca membri ai familiei: Impactul asupra hranei pentru câini și pisici

În ultimii ani, modul în care oamenii își văd animalele de companie s-a schimbat radical. Pentru 90% dintre stăpâni, câinii și pisicile nu mai sunt doar animale – sunt membri ai familiei. Această umanizare a animalelor influențează profund modul în care producătorii dezvoltă și promovează hrana pentru câini și pisici, arată experții din industria de profil.

Madelyn Mitchell, manager de cont la Innova Market Insights, a prezentat tendințele pieței hranei pentru animale la conferința AFIA Pet Food Conference 2026 din Atlanta, evidențiind schimbările majore în comportamentul consumatorilor și impactul acestora asupra produselor, notează Pet Food Industry.

Hrana pentru animale: mai mult decât hrană, o investiție în sănătate

Mitchell explică faptul că tendința de umanizare aduce trei schimbări importante în piață:

Creșterea interesului pentru îngrijirea preventivă și longevitatea animalelor .

Cererea tot mai mare pentru nutriție funcțională , care sprijină sănătatea digestivă, mobilitatea și vitalitatea pe termen lung.

Tensiunea între dorința pentru produse premium și sensibilitatea la preț.

Mai mult de jumătate dintre stăpânii de animale au cel puțin o preocupare legată de sănătatea animalului lor, ceea ce creează oportunități pentru branduri care leagă clar ingrediente de beneficii pentru sănătate. De exemplu, alimentele care susțin digestia sau articulațiile câinilor și pisicilor câștigă teren tot mai mult.

Diferențe generaționale în obiceiurile de hrănire

Generațiile diferite au priorități diferite când vine vorba de hrana animalelor:

Millennials și Generația Z pun accent pe varietate, prospețime și textură. De asemenea, preferă suplimente și forme naturale de hrană.

Boomers și Generația X aleg hrana uscată tradițională pentru simplitate și fiabilitate.

„Millennials și Gen Z schimbă regulile hrănirii, orientându-se spre personalizare și soluții sănătoase”, explică Mitchell.

Hrana pentru pisici: proteine, etichete curate și ingrediente funcționale

Pentru pisici, nutriția completă și echilibrată, cu un conținut ridicat de proteine, rămâne esențială. În același timp, ingredientele cu etichete curate și procesarea minimă devin tot mai importante în decizia de cumpărare.

Produsele grain-free și alimentele cu ingrediente funcționale asociate cu beneficii concrete pentru sănătate au înregistrat o creștere semnificativă pe piața hranei pentru pisici.

Hrana pentru câini: personalizare și flexibilitate

Stăpânii de câini manifestă un interes chiar mai mare pentru personalizarea hranei. Aproximativ două treimi adaptează hrana cumpărată sau o prepară acasă. Brandurile pot răspunde acestei tendințe oferind varietate, sugestii de combinații și produse cu funcționalități multiple.

Încredere și etică: ingredientele și ambalajele contează

În ambele categorii, cererile legate de sursă etică și ambalaje sustenabile sunt în creștere, construind încredere între brand și consumatori. Exemple includ:

Formule specifice rasei

Produse de wellness personalizate

Formate inovatoare de hrană

„Pe măsură ce prețurile cresc, consumatorii trebuie să facă alegeri dificile, așa că este esențial ca valoarea să fie clară”, adaugă Mitchell. Deși stăpânii sunt dispuși să investească în sănătatea animalelor lor, prețul rămâne un factor important în decizia de cumpărare.