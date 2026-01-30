De ce te “curentează” pisica ta când o mângâi: Misterul electricității statice

Dacă ți s-a întâmplat vreodată să-ți mângâi pisica și să simți o mică scânteie, ca o descărcare electrică, nu ești singur. Rachael Funnell, de la IFLScience, dezvăluie că micile șocuri apar din cauza electricității statice. Aceasta se acumulează atunci când mâna ta alunecă peste blana pisicii, nu pentru că pisica ar face ceva intenționat.

Cum apare electricitatea statică prin frecare

Fenomenul apare din cauza electricității statice provocate de frecare, adică atunci când contactul cu blana pisicii poate transfera sarcină electrică de pe o suprafață pe alta.

Un studiu din 2024, publicat în Nano Letters, realizat de cercetătorii de la Northwestern University, a arătat că partea din față și cea din spate a contactului simt forțe diferite, iar sarcina electrică se separă. Când această sarcină găsește un drum, se descarcă sub forma micii scântei pe care o simți pe piele, notează One Green Planet.

De ce iarna sunt mai frecvente șocurile

Vremea rece și aerul uscat fac ca fenomenul să fie mai vizibil. Aerul rece reține mai puțină umiditate, iar încălzirea interioară îl poate usca și mai mult. În aer mai umed, sarcina electrică se poate dispersa lent, dar în încăperile uscate ea persistă, iar tu și animalele tale deveniți predispuși la descarcări electrice.

Sfaturi pentru a reduce șocurile electrice la pisici

Nu trebuie să tratezi felina ca pe un cablu de înaltă tensiune. Iată câteva soluții simple:

Menține un nivel de umiditate confortabil în casă. Poate fi un umidificator, un bol cu apă lângă calorifer sau câteva plante de interior.

Folosește mângâieri mai scurte și mai blânde , nu freca rapid blana.

Redu cât mai mult păturile și covoarele sintetice , care pot adăuga sarcină electrică suplimentară.

Ce ne învață micile scântei

Micile șocuri ne amintesc că modul în care ne încălzim casele afectează nu doar confortul nostru, ci și mediul și animalele cu care îl împărțim. Alegerea unor metode de încălzire eficiente, consumul de energie curată și chiar o dietă bazată mai mult pe plante contribuie la protejarea planetei și a vieților din jurul nostru.