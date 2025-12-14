Un nou videoclip viral a topit inimile utilizatorilor de pe Instagram. Protagonista? O pisicuță portocalie cu o expresie care spune tot: “nu întrerupe, te rog… e perfect!”
Clipul, postat pe Instagram a strâns sute de mii de aprecieri datorită reacției adorabile a felinei, surprinsă chiar în momentul în care începe să adoarmă, mângâiată ușor pe cap.
De la fericire pură la somn în 3… 2… 1
În primele secunde ale videoclipului, pisicuța pare plină de energie – se mișcă, privește în cameră, se apropie curioasă.
Dar în momentul în care stăpânul îi mângâie delicat creștetul, totul se schimbă:
- ochii încep să i se micșoreze,
- urechile i se relaxează,
- mustățile rămân perfect nemișcate,
- iar capul i se „topește” literalmente în palma omului.
Reacțiile internauților au explodat
Comentariile au venit în avalanșă, mulți utilizatori recunoscând reacția propriilor pisici:
„Momentul când pisica intră în modul stand-by.”
„M-am simțit și eu relaxat doar privind.”
„A uitat complet ce făcea. Mintea ei s-a deconectat.”
De ce adorm pisicile când sunt mângâiate
Experții explică faptul că mângâierea ușoară în zona capului și a gâtului activează efectiv centrul de relaxare al pisicilor.
Este modul lor de a spune:
- „Ești persoana mea.”
- „Aici mă simt în siguranță.”
- „Momentan, nu mai funcționez. Revin după somn.”
Atunci când o pisică adoarme la atingerea ta, este unul dintre cele mai mari complimente pe care ți le poate face.