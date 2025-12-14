VIRALE

Viralul zilei | Pisicuța care adoarme în timp ce este mângâiată a cucerit internetul: „Cred că… am pierdut-o!” (VIDEO)

O pisică portocalie mângâiată pe cap Sursa foto: Captură video / Instagram

Un nou videoclip viral a topit inimile utilizatorilor de pe Instagram. Protagonista? O pisicuță portocalie cu o expresie care spune tot: “nu întrerupe, te rog… e perfect!”

Clipul, postat pe Instagram a strâns sute de mii de aprecieri datorită reacției adorabile a felinei, surprinsă chiar în momentul în care începe să adoarmă, mângâiată ușor pe cap.

De la fericire pură la somn în 3… 2… 1

În primele secunde ale videoclipului, pisicuța pare plină de energie – se mișcă, privește în cameră, se apropie curioasă.

Dar în momentul în care stăpânul îi mângâie delicat creștetul, totul se schimbă:

  • ochii încep să i se micșoreze,
  • urechile i se relaxează,
  • mustățile rămân perfect nemișcate,
  • iar capul i se „topește” literalmente în palma omului.

 

Reacțiile internauților au explodat

Comentariile au venit în avalanșă, mulți utilizatori recunoscând reacția propriilor pisici:

Momentul când pisica intră în modul stand-by.”

M-am simțit și eu relaxat doar privind.”

A uitat complet ce făcea. Mintea ei s-a deconectat.”

De ce adorm pisicile când sunt mângâiate

Experții explică faptul că mângâierea ușoară în zona capului și a gâtului activează efectiv centrul de relaxare al pisicilor.

Este modul lor de a spune:

  • „Ești persoana mea.”
  • „Aici mă simt în siguranță.”
  • „Momentan, nu mai funcționez. Revin după somn.”

Atunci când o pisică adoarme la atingerea ta, este unul dintre cele mai mari complimente pe care ți le poate face.

