Așa cum bine știm, micile feline sunt foarte curioase din fire. Le place să investigheze de aproape orice nou obiect din casa ta, fără să aibă nevoie de vreo invitație specială. Astfel, odată cu venirea sărbătorilor de iarnă, vor dori să exploreze bradul de Crăciun, mai ales că acesta este plin cu obiecte strălucitoare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Dar este sigur pentru ele să-și satisfacă curiozitatea? În acest articol, vom răspunde la această întrebare. Vom discuta despre pericolele pe care pomul, instalația și obiectele ornamentale le pot avea.

Sunt pomii de Crăciun toxici pentru pisici?

Acele multor conifere, precum bradul, molidul sau pinul, au un grad de toxicitate. Totuși, pisica va trebui să ingereze o cantitate foarte mare pentru a cauza probleme severe, notează PetMD.

Chiar și așa, acele pomului pot provoca iritații ale gurii, afecțiuni gastrointestinale și chiar obstrucții ale tractului digestiv.

De asemenea, poți alege ca pomul să fie în apă pentru a prelungi viața acestuia. Îți recomandăm să nu adaugi îngrășăminte chimice, conservanți sau xilitol, un îndulcitor extrem de periculos pentru pisici și câini. Aceste substanțe pot prelungi și mai mult viața copacului. Dacă, totuși, decizi să o faci, asigură-te că pisica nu are acces la această apă toxică pentru ea.

Ca să previi toate aceste pericole, poți opta pentru un brad artificial. Sigur, plasticul vine și el cu unele probleme, deci tot trebuie să fii atent la felină!

Alte pericole pentru pisici

Nu numai copacul poate reprezenta un pericol, ci și ornamentele, mai ales globurile din sticlă. Felina, în excesul ei de curiozitate, poate sparge un glob, iar cioburile îi pot provoca răni serioase, de la tăieturi până la hemoragii interne, dacă le ingerează.

Beteala este un alt hazard pentru pisici. Fragmentele, odată înghițite, pot rămâne blocate în tractul digestiv. În acest caz, doar intervenția chirurgicală este soluția. Așadar, îți sugerăm să nu pui beteală.

Instalația de lumini reprezintă un alt pericol, care poate duce la curentare, deci nu o lăsa în priză dacă nu ești lângă pom.

Felinele sunt cățărători înnăscuți, deci este foarte posibil să te trezești cu ea în vârful copacului. Cel mai probabil, nu ai cum să oprești acest lucru, deci fixează-l bine la sol.

Pentru mai multe sfaturi, urmărește și videoul de mai jos: