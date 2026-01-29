Vești bune pentru proprietarii de câini și pisici din Cluj-Napoca. Programul de sterilizare gratuită a animalelor de companie continuă și în anul 2026, oferind sprijin concret celor care își doresc să acționeze responsabil pentru sănătatea animalelor și pentru reducerea abandonului.

Inițiativa se adresează câinilor și pisicilor de rasă comună, precum și metișilor acestora, care au stăpân cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca. Scopul programului este limitarea înmulțirii necontrolate și prevenirea situațiilor în care animalele ajung pe stradă, fără îngrijire.

Ce acoperă programul de sterilizare gratuită

Costurile procedurilor sunt suportate integral din bugetul local. Proprietarii nu trebuie să achite nimic pentru:

anestezie;

intervenția chirurgicală;

tratamentul post-operator;

medicația necesară recuperării.

Valoarea procedurilor (TVA inclus), acoperită integral prin program, este:

350 lei pentru câine mascul;

400 lei pentru câine femelă;

300 lei pentru pisică mascul;

350 lei pentru pisică femelă.

Cine poate beneficia de sterilizare gratuită

Programul este destinat exclusiv:

câinilor și pisicilor de rasă comună sau metișilor;

animalelor care au stăpân;

proprietarilor cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

Animalele trebuie să aibă carnet de sănătate, document care este necesar la înscriere.

Cum te poți înscrie în program

Înscrierea se face pe bază de cerere, care poate fi:

transmisă online;

depusă fizic la Primăria Cluj-Napoca.

La cerere trebuie atașată copia carnetului de sănătate al animalului. Formularul de înscriere este disponibil online (link-ul este publicat în primul comentariu al anunțului oficial).

Documentele pot fi trimise la următoarele adrese de e-mail:

ecologieurbana@primariaclujnapoca.ro

registratura@primariaclujnapoca.ro

După aprobarea cererii, proprietarul primește un bon de sterilizare, care poate fi folosit la unul dintre cabinetele veterinare partenere din Cluj-Napoca:

Croma Impex SRL (Cromavet);

Happy Pets SRL (Cabinet Veterinar Happy Pets);

Veterinarius SRL.

Ce impact a avut programul până acum

De la lansarea programului, în anul 2024, și până în prezent, au fost sterilizați 707 câini și pisici:

263 câini;

444 pisici.

Doar în anul 2026 au fost deja emise 48 de bonuri de sterilizare, semn că interesul proprietarilor rămâne constant.

Ce se întâmplă cu câinii fără stăpân

În paralel, autoritățile încurajează cetățenii să se implice în protejarea animalelor fără stăpân. În cazul în care este identificat un câine pe domeniul public, clujenii pot anunța Centrul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, situat pe strada Bobâlnei nr. 65. Centrul se ocupă de capturarea, tratarea, sterilizarea și îngrijirea animalelor.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial: centru-caini.domeniulpublicnapoca.ro.

Sterilizarea rămâne una dintre cele mai eficiente soluții pentru reducerea abandonului și pentru crearea unui oraș mai sigur atât pentru animale, cât și pentru oameni.