Situație critică la Uzunu! Peste 260 de animale sunt ținute în condiții deplorabile / Trebuie preluate urgent, dar autoritățile nu au unde să le ducă (FOTO)

Asociația Sache Vet anunță pe rețelele sociale că au fost emise ordine de plasare în adăpost pentru aproximativ 263 de animale – câini și pisici – care se află în prezent la adăpostul din Uzunu și sunt înregistrate pe numele unor persoane fizice. Animalele sunt ținute în condiții improprii, iar măsura a fost dispusă pentru a le asigura protecția și îngrijirea corespunzătoare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Criză la adăpostul Uzunu

Amintim că activitatea adăpostului ASPA IVETS din localitatea Uzunu, județul Giurgiu, a fost suspendată pentru 30 de zile, în urma perchezițiilor care au durat aproximativ 24 de ore. Decizia a fost luată după controalele și verificările efectuate în cadrul unei anchete ce vizează fapte grave legate de gestionarea câinilor fără stăpân, inclusiv eutanasierea ilegală a lor.

Consiliul Județean Giurgiu nu are un adăpost propriu pentru animale și nici locuri disponibile

Potrivit Asociației, ordinele au fost transmise către Consiliul Județean Giurgiu, instituție care se ocupă de preluarea animalelor. Cu toate acestea, situația este complicată de faptul că, din câte se știe în prezent, Consiliul Județean nu deține un adăpost propriu pentru animale și nici nu are locuri disponibile sau contracte active pentru preluarea acestora.

În aceste condiții, nu este clar cum vor fi puse în aplicare ordinele emise și unde vor ajunge animalele după ce vor fi scoase din adăpostul din Uzunu.

Reprezentanții Sache Vet solicită răspunsuri urgente din partea Consiliului Județean Giurgiu cu privire la modul în care autoritățile vor gestiona situația și ce soluții există pentru relocarea animalelor.

Câinii și pisicile au nevoie de ajutor

În același timp, voluntarii și cei preocupați de bunăstarea animalelor se mobilizează pentru a oferi sprijin în cazul în care animalele vor fi evacuate. Potrivit acestora, sunt necesare transport, spații temporare pentru cazare, voluntari și resurse pentru a gestiona preluarea unui număr atât de mare de animale.

Până la clarificarea situației din partea autorităților, cei implicați spun că este important ca oamenii să rămână mobilizați, să monitorizeze situația și să fie pregătiți să intervină pentru a ajuta animalele care ar putea fi scoase din adăpostul din Uzunu.

Mesajul transmis de Asociația Sache Vet

„Sunt emise ordine de plasare în adăpost pentru aproximativ 263 de animale – caini si pisici, care sunt ținute în condiții improprii și sunt înregistrate pe persoane fizice. Ordinele au fost emise către Consiliul Județean Giurgiu. Problema este că, din câte știm, Consiliul Județean nu are un adăpost, locuri și nici contracte active pentru preluarea animalelor. În aceste condiții, nu știm în acest moment cum vor fi puse în aplicare aceste ordine și unde vor ajunge animalele.

Pentru noi, cel mai important lucru este ca aceste animale să fie în siguranță. Avem nevoie URGENT de răspunsuri de la @Consiliul Judetean Giurgiu ! Urgent !!! Și tocmai pentru că vedem în ce condiții trăiesc acum, nu putem rămâne doar la nivel de așteptare.

De aceea trebuie să ne mobilizăm. Animalele trebuie preluate. Dacă animalele trebuie scoase de acolo, vor fi necesare transport, spații, voluntari și sprijin. Iar până când vom avea răspunsuri clare din partea instituțiilor, singurul lucru pe care îl putem face este să fim prezenți și pregătiți să ajutăm. Să cerem explicații și să verificăm animalele. Cei care pot veni să dea o mână de ajutor vă rugăm să ne scrieți. E nevoie de ajutor. Urgent!”.

Vezi și Adăpostul de câini din Uzunu, închis pentru 30 de zile în dosarul eutanasierilor ilegale de câini. Proprietarul este așteptat să se întoarcă din Dubai

Legea din România pe care foarte mulți stăpâni de animale nu o respectă. Inclusiv polițiștii o ignoră