În timpul călătoriilor lungi cu mașina sau avionul, animalul poate deveni obosit, astfel că trebuie să îl menții hidratat pe toată perioada deplasării pentru a evita neplăceri. Specialiștii au mai multe recomandări care te vor ajuta să ai o călătorie plăcută alături de patrupedul tău.

Cum să îți menții animalul hidratat în timpul călătoriilor lungi

Una și poate cea mai importantă regulă este ca animalul tău să aibă acces constant la o sursă de apă proaspătă. Deshidratarea poate apărea rapid, mai ales dacă este foarte cald sau în timpul zborurilor lungi. Proprietarii de animale sunt sfătuiți să aibă mereu apă și un bol portabil sau o sticlă specială pentru animale la ei, indiferent unde se află.

În cazul călătoriilor cu mașina, specialiștii recomandă opriri regulate la fiecare două-trei ore, pentru ca animalele să poată bea apă, să se miște și să se relaxeze înainte de următoarea deplasare. Pauzele ajută nu doar la refacerea resurselor de apă și hrană, ci și la reducerea stresului cauzat de drum.

Pentru animalele transportate cu avionul, inclusiv în compartimentul cargo, este important ca recipientul de transport să fie bine ventilat și să includă un sistem de apă care să nu se verse ușor. În plus, proprietarii ar trebui să evite mesele consistente și în cantități mari înainte de decolare, potrivit wgme.com.

Experții mai recomandă ca animalele de companie să fie obișnuite din timp cu cușca sau transportorul și cu echipamentele de călătorie. Astfel se poate reduce anxietatea, iar călătoria poate fi mai confortabilă. Cu puțină organizare și informare despre importanța hidratării, călătoriile, chiar și cele lungi, pot deveni mai sigure și chiar plăcute, atât pentru oameni, cât și pentru animalele lor.

