Cum poți preveni răul de mașină al câinelui tău. Antrenamentul simplu înainte de orice călătorie (VIDEO)

Știm cum este să ni se facă greață în timpul unei călătorii, și la fel se simt și animalele noastre de companie, astfel că îți prezentăm câteva metode simple prin care poți preveni răul de mașină al câinelui tău. Un simplu antrenament făcut acasă poate ajuta enorm blănoșii.

Cum poți preveni răul de mașină al câinelui tău

Un dresor de câini a împărtășit cea mai simplă și ingenioasă metodă de a-ți ajuta câinele să depășească răul de mașină, indiferent că este vorba despre un drum la veterinar, o simplă plimbare sau un traseu mai lung.

Kim Paciotti, proprietara programului Empowered Puppy, a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram metoda personală de a depăși răul provocat de mișcare. Oricine poate face aceste lucruri în confortul propriei case cu animalul său.

Înainte de orice, Kim a explicat de ce apare, de fapt răul de mișcare. Când vorbim despre căței mici, urechea internă a acestor anu este încă dezvoltată complet, ea fiind partea corpului care controlează echilibrul și orientarea în spațiu.

Astfel, deși se crede că mai multe plimbări cu mașina pot ajuta la obișnuirea cățelului cu mișcarea, Kim spune că cel mai bine micuțul trebuie expus la toate tipurile de mișcare, nu doar înainte. Acest lucru se poate face folosind obiecte de uz casnic.

Metodele simple pentru obișnuirea cu mișcarea

De exemplu, îți poți pune cățelul pe o pătură, apoi să îl târăști cu ea pe podea, sau îl poți ține pe o mașină de spălat. Animalul se obișnuiește și să alunece pe orizontală, dar și cu vibrațiile și mișcările.

Și rotirea pe un scaun de birou va ajuta animalul să se obișnuiască cu rotațiile, iar balansoarele, leagănele și cărucioarele sunt, de asemenea, foarte bune pentru obișnuirea cu mișcările orizontale, întoarcerile și dâmburile.

„Până când cățelușul urcă în mașină, urechea sa internă a experimentat deja fiecare tip de mișcare produsă de mașină. Mașina devine doar o altă mișcare pe care au stăpânit-o, nu o experiență nouă și înfricoșătoare care le declanșează greață”, explică instructoarea, care se mândrește cu sute de căței antrenați să facă față celor mai provocatoare experiențe încă dinainte de a deveni adulți.

